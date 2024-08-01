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1 августа, 10:24

Глюкоза погасила все долги перед поездкой в рехаб

Mash: Певица Глюкоза погасила долг в 263 тысячи рублей перед ФНС

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оплатила задолженность перед налоговой в размере 263 тысяч рублей перед поездкой в реабилитационный центр для зависимых. Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета артистки, теперь она ничего не должна государству, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, недавно налоговая заинтересовалась, как обстоят финансовые дела у певицы, и оказалось, что Глюкоза не заплатила около 263 тысяч рублей налогов. ФНС заблокировала её счета сразу в трёх банках. В результате Чистякова-Ионова подсуетилась и погасила задолженность.

Мизулина требует проверять Глюкозу на наркотики перед концертами
Мизулина требует проверять Глюкозу на наркотики перед концертами

Напомним, ранее поклонники ужаснулись жуткому концерту Глюкозы в Красноярске. Певица вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты. Позже артистка объяснила своё состояние приёмом антидепрессантов, снотворного и сильным стрессом. Из-за скандала бывший продюсер Максим Фадеев собрался изъять права на псевдоним и некоторые песни исполнительницы через суд, а сама она исчезла с афиш своего ближайшего выступления в Москве. Позднее появилась информация, что Глюкозу хотят поместить в рехаб.

Дарья Нарыкова
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