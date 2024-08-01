Глюкоза погасила все долги перед поездкой в рехаб

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оплатила задолженность перед налоговой в размере 263 тысяч рублей перед поездкой в реабилитационный центр для зависимых. Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета артистки, теперь она ничего не должна государству, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, недавно налоговая заинтересовалась, как обстоят финансовые дела у певицы, и оказалось, что Глюкоза не заплатила около 263 тысяч рублей налогов. ФНС заблокировала её счета сразу в трёх банках. В результате Чистякова-Ионова подсуетилась и погасила задолженность.