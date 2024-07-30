Певицу Глюкозу хотят поместить в рехаб

Певицу Наталю Ионову (Глюк'oZу) хотят в ближайшее время поместить в рехаб — реабилитационный центр для зависимых. По информации Mash, близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, один из вариантов — центр, где в своё время лечилась певица МакSим. Сама Глюкоза якобы тоже не против. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые во время последнего концерта следили за артисткой, не отходя от неё ни на шаг.

Курс лечения, по данным телеграм-канала, включает стандартные для таких случаев процедуры: прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов.