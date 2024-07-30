Певицу Глюкозу хотят поместить в рехаб
Певица Глюкоза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic
Певицу Наталю Ионову (Глюк'oZу) хотят в ближайшее время поместить в рехаб — реабилитационный центр для зависимых. По информации Mash, близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, один из вариантов — центр, где в своё время лечилась певица МакSим. Сама Глюкоза якобы тоже не против. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые во время последнего концерта следили за артисткой, не отходя от неё ни на шаг.
Курс лечения, по данным телеграм-канала, включает стандартные для таких случаев процедуры: прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов.
Напомним, что пару недель назад поклонники ужаснулись жуткому концерту Глюкозы в Красноярске. Артистка вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты, вяло открывая рот под фонограмму. Позже певица объяснила свое состояние приёмом антидепрессантов, снотворного и сильным стрессом. Из-за скандала бывший продюсер Максим Фадеев собрался изъять права на псевдоним и некоторые песни исполнительницы через суд, а сама она исчезла с афиш своего ближайшего выступления в Москве. При этом заказы на корпоративы за пять миллионов рублей её команда до сих пор принимает.