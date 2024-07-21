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21 июля, 13:20

Фадеев через суд хочет лишить Глюкозу псевдонима и хитов после скандала в Красноярске

Фадеев решил подать иск к Глюкозе после концерта в Красноярске

Максим Фадеев и Глюкоза. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Максим Фадеев и Глюкоза. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Композитор и продюсер Максим Фадеев намерен идти в суд с иском против певицы Глюкозы (Наталья Ионова). Он рассказал, что скандальное выступление в Красноярске стало последней каплей, поэтому он хочет запретить артистке исполнять его песни и выступать под этим псевдонимом.

"Мы официально заявили, что она больше не является частью группы Глюкоза, которая была создана мной. Она лишь была приглашённой актрисой. Её время вышло в коллективе, поэтому ее попросили уйти. Но её ещё попросили уйти в связи с её политическими взглядами", — объявил Фадеев.

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Но сегодня то, что произошло в Красноярске — это переходит все границы, то есть это затрагивается и моя репутация, моя музыка поласкается в дерьме постоянно, вот с этим вот кошмаром, который она устраивает со всем этим почёсыванием и остальным

Продюсер Максим Фадеев

Он отметил, что больше не намерен терпеть подобное поведение, поэтому решил вместе с юристами разработать иск который запретит артистке пользоваться псевдонимом и петь песни, написанные Фадеевым.

Актриса с чужим голосом: Какая правда всплыла о певице Глюкозе после ссоры с продюсером
Актриса с чужим голосом: Какая правда всплыла о певице Глюкозе после ссоры с продюсером

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске поклонники ужаснулись жуткому концерту Глюкозы. Артистка вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты, вяло открывая рот под фонограмму. Кроме того, исполнительница постоянно принимала неприличные позы и трогала себя в интимных местах.

Ольга Годуненко
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