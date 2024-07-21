Мизулина требует проверять Глюкозу на наркотики перед концертами 21 июля, 14:28 Наталья Ионова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина предложила перед каждым концертом проверять на наркотики певицу Наталью Ионову (Глюкозу). Так она отреагировала на странное поведение артистки на сцене в Красноярске, где та публично трогала себя за интимные места и едва стояла на ногах.

Концерт Глюкозы. Видео © Telegram / SHOT

"Такое поведение и чесотка могли быть следствием употребления отдельных запрещённых препаратов. Уж больно похоже на отдельных горе-наркоблогеров (многие знают, о ком речь, — никакой рекламы). Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать, предварительно проверять певицу на наркотики", — написала она в телеграм-канале.

Мизулина напомнила, что на выступлении было много детей, при том что, по словам зрителей, Глюкоза ещё и материлась. Делом должна заняться полиция, чтобы привлечь исполнительницу к ответственности, заключила глава Лиги безопасного Интернета.

Авторы Татьяна Миссуми