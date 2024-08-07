Фанаты "Короля и Шута" посетили могилу Михаила Горшенёва в день его рождения

Утром 7 июля поклонники группы "Король и Шут" по традиции посетили могилу фронтмена Михаила Горшенёва на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, сообщает Mash на Мойке. В этот день артисту мог бы исполниться 51 год.

Фанаты на могиле Михаила Горшенёва в день его рождения. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На место захоронения пришло около сотни человек, которые играли на гитаре и пели легендарные песни Горшка. Вместе с поклонниками на кладбище приехала мама Михаила — Татьяна Горшенёва. К слову, такие сборища проходят на могиле дважды в год — в день рождения, 7 августа, и в дату гибели, 19 июля.