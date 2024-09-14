Life.ru раскрыл новый райдер группы «Рок-острова», взлетевшей в чарты из-за советского хита Группа «Рок-Острова»просит за корпоратив 500 тысяч на волне новой популярности 14 сентября, 13:11 Группа "Рок-Острова". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Спрос на выступления группы «Рок-Острова» резко вырос на волне популярности старой песни «Ничего не говори». У музыкантов, под чей трек 17-летней давности вышло огромное число видео в соцсетях, корпоратив сейчас стоит 500 тысяч рублей и почти нет свободных дат до конца года. Об этом пишет SHOT.

Сейчас группа переживает новый подъём популярности благодаря зумерам. Именно они сделали вирусным в соцсетях трек «Ничего не говори», который появился аж в 1997 году. За корпоратив заказчику придётся отдать минимум 500 тысяч рублей, если музыканты согласуют дату между плотными гастролями.

На выступлении играют как нон-стопом, так и с паузами, чтобы публика отдохнула. Ездить по городу, согласно райдеру, участники группы предпочитают на легковушках бизнес-класса, отдыхать в люксе, полулюксе и комфорте с лёгкими закусками, чаем-кофе и мини-баром. Артисты предпочитают русскую, европейскую и японскую кухни, а также национальные блюда того региона, в котором выступают.

В гримёрке музыкантов должны ожидать две бутылки виски или текилы, по бутылке белого сухого Pinot Grigio и красного полусладкого Киндзмараули, а также сигары — две штуки: до и после концерта. Не обойтись без дивана, мясной и рыбной нарезки, морса и «Боржоми». Выступление «Рок-Острова» начинают с главного хита, а заканчивают песней «Костры». В 100% случаев публика требует «Ничего не говори» на бис.

Ранее сообщалось, что у певца Данко (наст.имя — Александр Фадеев) родился сын. Наследника подарила артисту новая жена Мария Силуянова, свадьба с которой состоялась в конце января. От прошлого брака с моделью Натальей Устюменко у певца имеются две дочери — София и Агата. Им сейчас по двадцать и десять лет соотвественно. У младшей Агаты диагностирован ДЦП.

Авторы Татьяна Миссуми