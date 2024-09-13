У певца Данко родился сын
Певец Данко с женой Марией Силуяновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danko_star
У певца Данко (наст.имя — Александр Фадеев) родился сын. Наследника подарила артисту новая жена Мария Силуянова, свадьба с которой состоялась в конце января. Об этом исполнитель рассказал на странице в соцсети.
«У меня сын родился! Ура!» — написал певец под фотографиями с беременной супругой.
От прошлого брака с моделью Натальей Устюменко у певца имеются две дочери — София и Агата. Им сейчас по двадцать и десять лет соотвественно. У младшей Агаты диагностирован ДЦП.
Напомним, что Данко женился на Силуяновой в январе этого года. До этого пара встречалась шесть лет. Девушка воспитывает ребёнка от первых отношений, но это не помешало им пожениться. По словам исполнителя, Мария долго намекала ему на свадьбу.