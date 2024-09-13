У певца Данко родился сын

У певца Данко (наст.имя — Александр Фадеев) родился сын. Наследника подарила артисту новая жена Мария Силуянова, свадьба с которой состоялась в конце января. Об этом исполнитель рассказал на странице в соцсети.

«У меня сын родился! Ура!» — написал певец под фотографиями с беременной супругой.

От прошлого брака с моделью Натальей Устюменко у певца имеются две дочери — София и Агата. Им сейчас по двадцать и десять лет соотвественно. У младшей Агаты диагностирован ДЦП.