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12 сентября, 23:44

У певца Данко родился сын

Певец Данко с женой Марией Силуяновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danko_star

Певец Данко с женой Марией Силуяновой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ danko_star

У певца Данко (наст.имя — Александр Фадеев) родился сын. Наследника подарила артисту новая жена Мария Силуянова, свадьба с которой состоялась в конце января. Об этом исполнитель рассказал на странице в соцсети.

«У меня сын родился! Ура!» — написал певец под фотографиями с беременной супругой.

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От прошлого брака с моделью Натальей Устюменко у певца имеются две дочери — София и Агата. Им сейчас по двадцать и десять лет соотвественно. У младшей Агаты диагностирован ДЦП.

Напомним, что Данко женился на Силуяновой в январе этого года. До этого пара встречалась шесть лет. Девушка воспитывает ребёнка от первых отношений, но это не помешало им пожениться. По словам исполнителя, Мария долго намекала ему на свадьбу.

Полина Никифорова
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