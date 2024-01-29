Певец Данко сыграл скромную свадьбу с любимой в Крыму
Певец Данко женился на диджее Марии Силуяновой после 6 лет отношений
Певец Данко с Марией Силуяновой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / siluanova
Певец Данко женился на своей возлюбленной, 35-летней Марии Силуяновой, которая работает диджеем. До этого пара встречалась шесть лет. Девушка воспитывает ребёнка от первых отношений, но это не помешало им пожениться. По словам исполнителя, Мария долго намекала ему на свадьбу.
Сейчас пара живёт в Крыму. Сегодня на личной странице девушки появились фотографии приготовления к праздничной церемонии, а затем и фото в платье с женихом. По кадрам, опубликованным с торжества, можно понять, что отметили свадьбу Данко и Мария в узком кругу близких. Сам певец рассказывал, что возлюбленная хотела пышную "мегасвадьбу с Филиппом Киркоровым", но такое торжество он не мог потянуть, поскольку "времена тяжёлые". В качестве компромисса артист предлагал избраннице отметить торжество в Таиланде среди орхидей и восточных женщин, но она не захотела.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов женился. Чалов сыграл свадьбу со своей девушкой Валерией в Дубае, где футболисты ЦСКА провели первый учебно-тренировочный сбор.