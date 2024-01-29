Певец Данко сыграл скромную свадьбу с любимой в Крыму

Певец Данко женился на своей возлюбленной, 35-летней Марии Силуяновой, которая работает диджеем. До этого пара встречалась шесть лет. Девушка воспитывает ребёнка от первых отношений, но это не помешало им пожениться. По словам исполнителя, Мария долго намекала ему на свадьбу.

Сейчас пара живёт в Крыму. Сегодня на личной странице девушки появились фотографии приготовления к праздничной церемонии, а затем и фото в платье с женихом. По кадрам, опубликованным с торжества, можно понять, что отметили свадьбу Данко и Мария в узком кругу близких. Сам певец рассказывал, что возлюбленная хотела пышную "мегасвадьбу с Филиппом Киркоровым", но такое торжество он не мог потянуть, поскольку "времена тяжёлые". В качестве компромисса артист предлагал избраннице отметить торжество в Таиланде среди орхидей и восточных женщин, но она не захотела.