Футболист ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу в Дубае

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов женился. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале. Также было опубликовано фото со свадебной церемонии.

Чалов сыграл свадьбу со своей девушкой Валерией в Дубае, где футболисты ЦСКА провели первый учебно-тренировочный сбор.

"Поздравляем Федю и его избранницу Валерию с этим знаменательным днём в их семейной жизни!" — говорится в поздравительном сообщении армейцев.

Чалов является воспитанником московского клуба, его действующее соглашение с ЦСКА рассчитано до 31 декабря 2024 года. В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл в 18 матчах, на его счету восемь голов и три результативные передачи.