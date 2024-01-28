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28 января, 06:45

Футболист ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу в Дубае

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов женился

Футболист ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу в Дубае. Обложка © t.me / pfccskamoscow

Футболист ЦСКА Фёдор Чалов сыграл свадьбу в Дубае. Обложка © t.me / pfccskamoscow

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов женился. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале. Также было опубликовано фото со свадебной церемонии.

Чалов сыграл свадьбу со своей девушкой Валерией в Дубае, где футболисты ЦСКА провели первый учебно-тренировочный сбор.

"Поздравляем Федю и его избранницу Валерию с этим знаменательным днём в их семейной жизни!" — говорится в поздравительном сообщении армейцев.

Чалов является воспитанником московского клуба, его действующее соглашение с ЦСКА рассчитано до 31 декабря 2024 года. В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл в 18 матчах, на его счету восемь голов и три результативные передачи.

Ранее жена главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина объявила о намерении навсегда уехать в Эстонию. Дарья рассказала, что переезжает без супруга, но с детьми.

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Иван Косицын
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