Массажистка, Dyson и финики: Life.ru узнал райдер и цену за выступление сладкоголосого Jony

Любимец девушек сладкоголосый певец Jony готов выступить на корпоративах и частных тусовках за 6 миллионов рублей, однако только в случае выполнения всех условий его насыщенного райдера. По данным SHOT, Джахиду Афраилу оглы Гусейнли — настоящее имя артиста, для комфорта требуется фен-стайлер Dyson, безлимитный кальян и персональная массажистка.

Канал выяснил, что для размещения певца и его команды из 14 человек заказчикам нужно будет подобрать номер в четырёх или пятизвёздочном отеле евростандарта. В отдельном номере Jony нужно обеспечить приставкой PS5 с двумя джойстиками с играми FIFA. В списке предпочтений исполнителя фен Dyson, аптечка, горячий обед из 5 позиций типа суп-салат и патчи Maskoholic. Кроме прочего, в райдере указана массажистка на 1-2 часа либо в номер, либо в массажный кабинет. Кстати, передвигаться певец согласен только на Mercedes Sprinter на 15 мест и Mercedes V-class Maybac не старше 2019 года. Что касается авиаперелётов, то предпочтение у S7.

Перед выступлением в гримёрке всё тот же Dyson и до кучи: десять бутылок Red Bull, ромашковый чай, виски An Cnoc, финики с овощной тарелкой, безлимитный кальян и персональный кальянщик. На интервью и фотосессии рассчитывать не стоит — они под запретом.