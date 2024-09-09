Массажистка, Dyson и финики: Life.ru узнал райдер и цену за выступление сладкоголосого Jony
SHOT: Певец Jony готов спеть про «Комету» и «Пустой стакан» за ₽6 млн рублей
Певец Jony стал кумиров миллионов после хита про «Комету». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jony.me
Любимец девушек сладкоголосый певец Jony готов выступить на корпоративах и частных тусовках за 6 миллионов рублей, однако только в случае выполнения всех условий его насыщенного райдера. По данным SHOT, Джахиду Афраилу оглы Гусейнли — настоящее имя артиста, для комфорта требуется фен-стайлер Dyson, безлимитный кальян и персональная массажистка.
Канал выяснил, что для размещения певца и его команды из 14 человек заказчикам нужно будет подобрать номер в четырёх или пятизвёздочном отеле евростандарта. В отдельном номере Jony нужно обеспечить приставкой PS5 с двумя джойстиками с играми FIFA. В списке предпочтений исполнителя фен Dyson, аптечка, горячий обед из 5 позиций типа суп-салат и патчи Maskoholic. Кроме прочего, в райдере указана массажистка на 1-2 часа либо в номер, либо в массажный кабинет. Кстати, передвигаться певец согласен только на Mercedes Sprinter на 15 мест и Mercedes V-class Maybac не старше 2019 года. Что касается авиаперелётов, то предпочтение у S7.
Перед выступлением в гримёрке всё тот же Dyson и до кучи: десять бутылок Red Bull, ромашковый чай, виски An Cnoc, финики с овощной тарелкой, безлимитный кальян и персональный кальянщик. На интервью и фотосессии рассчитывать не стоит — они под запретом.
Если во время приезда артиста что-то пойдёт не по плану — например, не будет запроса на провоз гитар как ручной клади, сразу прилетает штраф до 50 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей придётся раскошелиться, если Jony не досчитается ликёра Jagermeister или хотя бы одной из двух бутылок Bacardi Oakheart. За сами выступления певец просит 6 млн рублей, бронь даты — только после задатка в полсуммы гонорара. В случае отмены концерта все 100% гонорара улетают исполнителю.