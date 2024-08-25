Президентский люкс, коньяк и икра: Life.ru узнал райдер и цену за выступление Стаса Михайлова
SHOT: Михайлов готов за ₽8,5 миллиона спеть перед поклонницами на корпоративе
Стас Михайлов. Обложка © VK / Стас Михайлов
Российский певец Стас Михайлов выезжает на корпоративы только вместе с женой. Как узнал SHOT, выступить для поклонниц с хитами любимец женщин готов за 8,5 миллиона рублей.
По информации телеграм-канала, для размещения артиста вместе с супругой необходимо подобрать люкс либо президентский номер площадью не менее 80 квадратных метров. Вдобавок 55-летний Михайлов требует кондиционер, мягкую постель и телевизор. Что касается питания, то артист предпочитает фрукты, сухофрукты, ягоды. Также в номере должны быть две бутылки кефира и 10 бутылок воды фирмы Evian или Vittel.
Все перемещения звезды должны осуществляться только на авто представительского класса США или Германии, желательно "мерседес-лонг" или "майбах" не старше трёх лет. А вот по перелётам Михайлов оказался ещё более избирателен: артист не летает на Sukhoi Superjet. В райдере исполнителя также содержатся и пожелания насчёт гримёрки. Из алкоголя там должны быть коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose. Кроме того, артист требует три мясные тарелки и по одной сырной и рыбной, банку красной икры, хлеб с маслом и конфеты Raffaello или Ferrero Rocher. Также на столе не должно быть никакой одноразовой посуды.
А ранее Life.ru узнал, сколько в этом году стоит корпоратив с Михаилом Шуфутинским в преддверии 3 сентября. К слову, в райдере шансонье нет ничего необычного — бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки вина в гримёрке.