Президентский люкс, коньяк и икра: Life.ru узнал райдер и цену за выступление Стаса Михайлова

По информации телеграм-канала, для размещения артиста вместе с супругой необходимо подобрать люкс либо президентский номер площадью не менее 80 квадратных метров. Вдобавок 55-летний Михайлов требует кондиционер, мягкую постель и телевизор. Что касается питания, то артист предпочитает фрукты, сухофрукты, ягоды. Также в номере должны быть две бутылки кефира и 10 бутылок воды фирмы Evian или Vittel.

Все перемещения звезды должны осуществляться только на авто представительского класса США или Германии, желательно "мерседес-лонг" или "майбах" не старше трёх лет. А вот по перелётам Михайлов оказался ещё более избирателен: артист не летает на Sukhoi Superjet. В райдере исполнителя также содержатся и пожелания насчёт гримёрки. Из алкоголя там должны быть коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose. Кроме того, артист требует три мясные тарелки и по одной сырной и рыбной, банку красной икры, хлеб с маслом и конфеты Raffaello или Ferrero Rocher. Также на столе не должно быть никакой одноразовой посуды.