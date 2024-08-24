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24 августа, 08:02

Life.ru узнал, сколько в этом году стоит корпоратив с Шуфутинским в преддверии 3 сентября

SHOT: Шуфутинский готов за три миллиона спеть на корпоративе перед 3 сентября

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Шуфутинский из года в год поднимает ценник на частные выступления в преддверии 3 сентября, и в этот раз "перевернуть календарь" под голос маэстро можно за три миллиона рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

В райдере шансонье нет ничего необычного — бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки вина в гримёрке. Правда, заказать выступление на 3 сентября не выйдет, так как в этот день у артиста запланирован концерт в Кремле. К слову, ещё в 2022 году 45-минутный "корпорат" с ним стоил куда меньше — два миллиона.

"Украинский патриот" Иван Дорн сдулся и начал брать заказы на корпоративы от россиян
"Украинский патриот" Иван Дорн сдулся и начал брать заказы на корпоративы от россиян

Ранее Life.ru писал о налоговых долгах рэпера Macan. Несмотря на ценник в восемь миллионов рублей за выступление, артист смог накопить задолженность в 135 тысяч рублей.

Матвей Константинов
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