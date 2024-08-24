Life.ru узнал, сколько в этом году стоит корпоратив с Шуфутинским в преддверии 3 сентября

Михаил Шуфутинский из года в год поднимает ценник на частные выступления в преддверии 3 сентября, и в этот раз "перевернуть календарь" под голос маэстро можно за три миллиона рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

В райдере шансонье нет ничего необычного — бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки вина в гримёрке. Правда, заказать выступление на 3 сентября не выйдет, так как в этот день у артиста запланирован концерт в Кремле. К слову, ещё в 2022 году 45-минутный "корпорат" с ним стоил куда меньше — два миллиона.