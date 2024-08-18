У рэпера Macan, чьё выступление стоит почти ₽8 млн, нашли долг перед налоговой

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов), чьё выступление стоит почти восемь миллионов рублей, задолжал Федеральной налоговой службе немалую сумму. Об этом сообщает SHOT.

Недавно исполнителю хита "Birkin цвета осень" выставили счёт на 135 тысяч рублей. При этом дела у 22-летнего Косолапова сейчас идут весьма неплохо: на ближайшее время у него запланирован солидный тур по России и странам СНГ. В связи с этим телеграм-канал узнал, сколько стоит заказать рэпера на корпоратив, и ознакомился с особенностями его нескромного райдера.

Так, за частное выступление музыканта придётся выложить 7,7 миллиона рублей. По городу Macan предпочитает кататься на чёрном BMW 7 не старше 2020 года выпуска, а для проживания артист рассматривает только пятизвёздочные международные сетевые отели с тренажёрным залом, бассейном и спа. При этом сама гостиница должна быть не старше пяти лет. Также помимо гонорара предусмотрены суточные в размере 20 тысяч рублей.

В гримёрке Macan хочет видеть бутылку 15-летнего виски Macallan, восемь банок энергетика, 12 банок лимонада, по две упаковки снюса, сигарет и стиков от айкоса, а также кальян на грейпфруте (до и после выступления). Из еды помимо разных стандартных нарезок должны быть пиццы двух видов: с пепперони и "Маргарита" со страчателлой. Кроме того, организаторам придётся позаботиться о нижнем белье музыканта: в гримёрке должно быть двое трусов, две пары носков и три футболки — всё чёрного цвета и только марки Intimissimi.