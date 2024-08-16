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16 августа, 06:37

Появилось подтверждение, что Глюкоза погасила долги по налогам

"БИР-Аналитик": Банковские счета певицы Глюкозы разморожены

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) погасила налоговый долг перед ФНС. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные "БИР-Аналитик". Впрочем, эти сведения были известны и ранее. К примеру, в Mash информацию об этом можно было прочитать ещё 1 августа.

По данным телеграм-канала, певица оплатила задолженность перед налоговой в размере 263 тысяч рублей перед поездкой в реабилитационный центр для зависимых. Туда её решили поместить после скандального концерта в Красноярске. Певица вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты. Позже Глюкоза опубликовала большой пост, в котором извинилась за выступление. Певица объяснила, что в её жизни происходит сложный период: у неё умерла бабушка Лидия, которая была поддержкой и опорой для певицы всю её жизнь.

Глюкоза погасила все долги перед поездкой в рехаб
Глюкоза погасила все долги перед поездкой в рехаб
Обложка ©

АГН "Москва" Софья Сандурская

Алексей Берковиц
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