ФНС разморозила счета блогера Гасанова после погашения долга в 300 млн

Блогер Гусейн Гасанов заявил, что закрыл долг в 300 миллионов рублей перед российской налоговой. SHOT сообщает, что сегодня счета инфобизнесмена были разблокированы.

Гасанов показал сколько наличных ушло на оплату его долга перед ФНС. Фотография © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov

"Налоги в РФ полностью погашены. Это более 300 000 000 рублей. Долга больше нет. Спасибо всем за поддержку", — написал он в сторис в личной соцсети.