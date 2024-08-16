ФНС разморозила счета блогера Гасанова после погашения долга в 300 млн
Блогер Гусейн Гасанов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov
Блогер Гусейн Гасанов заявил, что закрыл долг в 300 миллионов рублей перед российской налоговой. SHOT сообщает, что сегодня счета инфобизнесмена были разблокированы.
Гасанов показал сколько наличных ушло на оплату его долга перед ФНС. Фотография © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gusein.gasanov
"Налоги в РФ полностью погашены. Это более 300 000 000 рублей. Долга больше нет. Спасибо всем за поддержку", — написал он в сторис в личной соцсети.
Гасанов даже показал фотографию с огромным количеством наличных — по его словам, там как раз была собрана сумма его долга перед ФНС РФ. А ещё похоже, что он намекает на то, что собирается возвращаться в Москву.
Напомним, многомиллионную задолженность по налогам у Гасанова обнаружили в мае. Вскоре после этого ФНС заблокировала счета его компании, обслуживающей рестораны и доставлявшей еду. Сегодня появилась информация о том, что блогер выплатил около 145 миллионов своих долгов.