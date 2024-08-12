Курьеры засудили блогера Гасанова на полмиллиона
С Гусейна Гасанова взыскали 570 тысяч рублей долга за услуги по доставке еды
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu
С блогера Гусейна Гасанова и его закрывшегося ресторана взыскали 570 тысяч рублей в пользу курьерской компании из-за неуплаты услуг по доставке. Слушание и вынесение приговора проходило в Арбитражном суде Москвы.
"Арбитражный суд города Москвы решил взыскать с ООО "Банда Фудс" в пользу ООО "Доставка 24" задолженность в размере 573 306 рублей", — говорится в решении суда, передаёт ТАСС.
Курьерская фирма направила иск в суд из-за того, что Гасанов уклонялся от уплаты услуг, зафиксированных в договоре. Списанные средства принадлежали ресторану "Банда Фудс", который до закрытия в июле 2024 года принадлежал блогеру.
Напомним, ранее стало известно, что счета Гасанова в четырёх банках подвергли блокировке из-за задолженности по неоплаченным налогам. Также сообщалось о намерении ФНС изъять автомобиль блогера и его апартаменты в "Москве-Сити" для погашения задолженности. С Гасановым связана ещё одна свежая скандальная ситуация: предпринимательница из Волгодонска купила его курсы и, мягко говоря, осталась недовольна их качеством при ценнике в 10 миллионов рублей. Девушка направила в суд заявление с требованием вернуть ей деньги за некачественный продукт.