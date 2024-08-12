Курьеры засудили блогера Гасанова на полмиллиона

С блогера Гусейна Гасанова и его закрывшегося ресторана взыскали 570 тысяч рублей в пользу курьерской компании из-за неуплаты услуг по доставке. Слушание и вынесение приговора проходило в Арбитражном суде Москвы.

"Арбитражный суд города Москвы решил взыскать с ООО "Банда Фудс" в пользу ООО "Доставка 24" задолженность в размере 573 306 рублей", — говорится в решении суда, передаёт ТАСС.