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16 августа, 05:16

Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед налоговой почти на 145 миллионов

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Обложка © Telegram / Гусейн Гасанов

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов заплатил все долги перед российской налоговой. У него висела задолженность почти в 145 миллионов рублей, пишет SHOT.

Из-за большой задолженности ФНС заблокировала его счета и требовала изъять у него апартаменты в Neva Towers "Москвы-Сити" площадью 124 квадрата, Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года. НЕсмотря на погашение долга, счета Гасанова по-прежнему заблокированы.

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Как уже писал Life.ru, блогер задолжал налоговой более 150 миллионов рублей. ФНС в марте заблокировала счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды.

Андрей Бражников
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