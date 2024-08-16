Блогер Гусейн Гасанов погасил долги перед налоговой почти на 145 миллионов

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов заплатил все долги перед российской налоговой. У него висела задолженность почти в 145 миллионов рублей, пишет SHOT.

Из-за большой задолженности ФНС заблокировала его счета и требовала изъять у него апартаменты в Neva Towers "Москвы-Сити" площадью 124 квадрата, Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года. НЕсмотря на погашение долга, счета Гасанова по-прежнему заблокированы.