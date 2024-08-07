"Украинский патриот" Иван Дорн сдулся и начал брать заказы на корпоративы от россиян

"Украинский патриот" родом из Челябинска Иван Дорн готов изменить своим принципам и выступить перед россиянами. Скандальный артист начал брать заказы на корпоративы, в том числе от наших соотечественников. По данным SHOT , в его райдере прямо указано: главное, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции относительно спецоперации. Однако и "отклонения" в данном вопросе допустимы, лишь бы появление Маэстро не омрачилось пророссийскими провокациями.

Правда, в РФ Дорн приезжать не собирается и осмеливается петь только в соседнем Казахстане. В своей гримёрке он требует пару пачек чипсов, кубинскую сигару Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, по литру хорошего виски, текилы и рома. Песни будут на русском языке, а продолжительность сета — 40-45 минут. Цена такого "счастья" немалая — 45 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей по нынешнему курсу).