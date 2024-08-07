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7 августа, 06:56

"Украинский патриот" Иван Дорн сдулся и начал брать заказы на корпоративы от россиян

SHOT: Дорн готов спеть для россиян за 45 тысяч долларов, но лишь в Казахстане

Иван Дорн. Обложка © VK / "Иван Дорн | Ivan Dorn"

Иван Дорн. Обложка © VK / "Иван Дорн | Ivan Dorn"

"Украинский патриот" родом из Челябинска Иван Дорн готов изменить своим принципам и выступить перед россиянами. Скандальный артист начал брать заказы на корпоративы, в том числе от наших соотечественников. По данным SHOT, в его райдере прямо указано: главное, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции относительно спецоперации. Однако и "отклонения" в данном вопросе допустимы, лишь бы появление Маэстро не омрачилось пророссийскими провокациями.

Правда, в РФ Дорн приезжать не собирается и осмеливается петь только в соседнем Казахстане. В своей гримёрке он требует пару пачек чипсов, кубинскую сигару Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, по литру хорошего виски, текилы и рома. Песни будут на русском языке, а продолжительность сета — 40-45 минут. Цена такого "счастья" немалая — 45 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей по нынешнему курсу).

Певец Иван Дорн боится ехать на Украину из страха попасть на фронт
Певец Иван Дорн боится ехать на Украину из страха попасть на фронт

Напомним, Иван Дорн — не один такой "принципиальный" ревнитель Незалежной. Например, Верка Сердючка — известны украинский трансвестит-патриот — вдруг отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ. А в конце июня она даже спела "Всё будет хорошо" в Одессе на чистом русском.

Матвей Константинов
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