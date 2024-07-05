Певец Иван Дорн боится ехать на Украину из страха попасть на фронт

Известный в России украинский певец Иван Дорн сейчас живёт во Франции. Музыкант сообщил, что не может вернуться на родную Украину, поскольку там его быстро загребут и отправят на фронт сотрудники военкомата. Об этом он рассказал в новом интервью.

Иван Дорн не хочет попасть под мобилизацию. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам Дорна, попасть на Украину не составит никакого труда, а вот вернуться оттуда будет проблематично, "если ты мальчик от 18 до 60 лет", которого могут забрать на фронт.

"Я хочу, чтобы все знали, что я всегда и везде за границей остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом, свободолюбивым", — пояснил музыкант свою позицию на казахском YouTube-шоу Dope Soz.