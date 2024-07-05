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5 июля, 10:56

Певец Иван Дорн боится ехать на Украину из страха попасть на фронт

Певец Иван Дорн признался, что не едет на Украину из страха перед мобилизацией

Известный в России украинский певец Иван Дорн сейчас живёт во Франции. Музыкант сообщил, что не может вернуться на родную Украину, поскольку там его быстро загребут и отправят на фронт сотрудники военкомата. Об этом он рассказал в новом интервью.

Иван Дорн не хочет попасть под мобилизацию. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам Дорна, попасть на Украину не составит никакого труда, а вот вернуться оттуда будет проблематично, "если ты мальчик от 18 до 60 лет", которого могут забрать на фронт.

"Я хочу, чтобы все знали, что я всегда и везде за границей остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом, свободолюбивым", — пояснил музыкант свою позицию на казахском YouTube-шоу Dope Soz.

Дорн при этом признался, что на украинский язык полноценно так и не перешёл. Он старается отвечать на мове, когда к нему на этом языке обращаются. Своих детей певец также учит украинскому.

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Артисты, которые ранее всячески выступали за Украину и против всего российского, в последнее время поумерили свой пыл. Видимо, слышать хруст денег им всё-таки было приятнее, чем любимые украинские лозунги. К примеру, Верка Сердючка, которая раньше плевалась кислотой, если речь заходила о России, неожиданно отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ. А в конце июня Данилко даже спел свою "Всё будет хорошо" в Одессе на чистом русском.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Владимир Озеров
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