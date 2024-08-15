34 года назад погиб Виктор Цой: его творчество, борьба и версии смерти 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе. Смерть музыканта шокировала миллионы поклонников. Но спустя 34 года его творчество по-прежнему актуально, его песни давно уже стали гимном военного времени. 15 августа, 06:31 34 года назад, 15 августа 1990 года, погиб музыкант Виктор Цой. Обложка © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шог

Бунтарь эпохи

Виктор Цой — русский до глубины души, пацифист, в чьей груди билось сердце воина. Личность, желавшая не абстрактной свободы, а вполне определённой. Сейчас, много лет спустя после его смерти, почему-то думается, что его бунтарство было направлено именно против тех обстоятельств, в которых оказалась наша страна в далёкие 1980-е годы. Он, как герой-одиночка, спасающий мир, алчущий победы добра над злом, готов был ради неё отдать всё, что имел. Так и случилось. Почему его музыка близка духовному состоянию воинов, сражающихся сейчас на фронте за нашу российскую самобытность, традиции отцов, за наши религиозные, культурные и философские принципы?

Тексты песен Цоя содержат маркерные слова: "порох", "огонь", "кулак", "поле боя", "строй", "война". Они создают эффект резонанса, понятного для людей, каждый день идущих в бой и постоянно рискующих жизнью.

Борьба за Цоя

По сути, сейчас развернулась нешуточная борьба за Виктора Цоя и его наследие между воинами и патриотами с одной стороны и либералами — с другой. И каждая сторона по-своему формулирует ответ на вопрос, кем был бы этот бунтарь, будь он жив сейчас. То, что Виктор "откосил" от армии, не стоит воспринимать слишком серьёзно. Таков был ментальный настрой довольно широкой прослойки московской и ленинградской молодёжи того времени.

Цой был поклонником бунтаря, поэта и певца Владимира Высоцкого. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шог

Хочу обратить внимание и тех и других, что Цой был поклонником другого бунтаря, поэта и певца — Владимира Высоцкого, который не стеснялся говорить о своей любви к Родине и не поддавался на провокации западной прессы. Когда его понуждали критиковать советскую власть, он отвечал: "У меня есть к ней претензии, но об этом я не собираюсь говорить с вами".

Ещё Виктор был ярым фанатом Брюса Ли, точнее, его киногероев. А персонажи, которых играл Ли, боролись за самобытность, традиции и философские ценности китайского народа. Вот вам и ответ сразу на все вопросы. Это объясняет актуальность и привлекательность песен Цоя именно для воинов и патриотов, поскольку в подтексте они несут именно те значения, которые созвучны чаяниям этих людей. А либералы могут рассчитывать только на поверхностную шелуху, которую уже давно развеял ветер времени. Те, кто предал нашу страну, однозначно стали бы нерукопожатными для Виктора, будь он жив сейчас.

Снимок места, где произошла авария. Фото © YouTube / ArmInYan

Цой жил судьбой своего лирического героя и очищался от всего наносного с каждой написанной песней. Он словно знал, что ему отмерено немного времени для земного пути, поэтому спешил сделать максимум возможного и, похоже, справился с этой нелёгкой задачей.

С момента смерти Виктора Цоя прошло 34 года, но людей до сих пор волнуют версии его гибели. Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв

Авария

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе на территории Латвийской ССР. Музыкант ехал на автомобиле "Москвич-2141" по трассе Слока – Талси. На 35-м километре автодороги певец попал в дорожно-транспортное происшествие. Его машина столкнулась с автобусом "Икарус", который, как установили в дальнейшем эксперты, передвигался со скоростью около 70 километров в час. Сам артист до столкновения гнал с высокой скоростью — до 130 километров в час.

Предположительно, незадолго до аварии машина Цоя потеряла управление, что подтверждается следами правых колес, оставленными "москвичом" на обочине. По обочине автомобиль, за рулём которого находился певец, проехал чуть более 200 метров, после чего выехал на встречную полосу, где и врезался в автобус. Шансов выжить в той автокатастрофе не было, поскольку машина не была оборудована подушками безопасности.

Версии смерти Виктора Цоя

Фотография Виктора Цоя. Фото © ТАСС / Сергей Берменьев

Даже спустя столько лет фанаты творчества певца спорят о причинах его гибели. Всего можно выделить четыре версии смерти Цоя.

Сон за рулём

По официальной версии, музыкант заснул за рулём. Данная точка зрения, на первый взгляд, вполне правдоподобна. Тем, что Цой банально уснул в пути, можно объяснить то, что он сначала выехал на обочину, а затем и на встречную полосу. Иными словами, во сне певец не мог управлять автомобилем, что и привело к катастрофе. Косвенно это мнение подтверждается тем, что артист в это время возвращался с рыбалки и, вероятно, мог не выспаться, что и вызвало сонливость во время движения. Но многие поклонники творчества рок-исполнителя наотрез отказываются верить в это. И действительно, некоторые обстоятельства произошедшего вызывают сомнения в истинности официальной версии.

Во-первых, авария произошла в полуденное время. Как правило, водители засыпают за рулём либо ночью, либо рано утром. Соответственно, вероятность заснуть в полдень крайне низка.

Во-вторых, в большинстве случаев водители засыпают после длительной поездки. А известно, что Цой до столкновения ехал не более 20 минут. За столь короткий промежуток времени довольно сложно заснуть за рулём, если человек находится в достаточно сосредоточенном состоянии, особенно передвигаясь с высокой скоростью. И сегодня сложно поверить в то, что Цой мог уснуть так быстроПо в даже при недосыпе из-за рыбалки.

Конфликт с рыбаками

По второй версии, в которую верила часть фанатов рок-музыканта, Цой пытался спастись от преследовавших его людей. Причиной тому могла послужить ссора с местными рыбаками. Поскольку певец там находился один, он мог попытаться скрыться оттуда на автомобиле, что привело к погоне. По всей видимости, преследовавшим удалось догнать "москвич" и оттеснить его к обочине. После чего рок-исполнитель мог резко вывернуть руль влево в попытке вернуться на проезжую часть и оторваться от преследователей. Как раз в это время по встречной полосе двигался автобус, что и привело к столкновению.

Эта точка зрения объясняет факт выезда на обочину, а также высокую скорость передвижения "москвича". Но гнать он мог и без погони, а выехать на обочину — из-за того, что банально отвлёкся. Поэтому это мнение также в полной мере не исключает другие версии.

Месть Айзеншписа

Безусловно, были и те, кто верил, что авария была не случайностью, а преднамеренным убийством. Главным виновником считали последнего продюсера группы "Кино" Юрия Айзеншписа. Согласно этой версии, незадолго до трагедии Цой заявил Айзеншпису о своём намерении расторгнуть с ним сотрудничество. Обиженный продюсер из чувства мести и подстроил аварию, в которой артист погиб.

Подтвердить или опровергнуть утверждение о планах Цоя расстаться с Айзеншписом мы не можем. Соответственно, данный аргумент не может служить заслуживающим доверия доводом. Кроме того, Цой для Айзеншписа был курицей, несущей золотые яйца, а, как известно, убивать такую курицу крайне нелогично. Даже если предположить, что певец действительно планировал уйти от продюсера, на песнях Цоя Айзеншпис уже заработал немало денег. И вновь возникает вопрос: зачем Айзеншпису нужна была смерть Цоя?

Суицид

По четвёртой версии певец совершил самоубийство. Именно этим объясняется то, что он ехал на высокой скорости и не тормозил перед аварией. Эта версия родилась из строк песен его последнего альбома, над которым артист работал в 1990 году. Некоторые из песен при большом желании можно интерпретировать как высказанное желание Цоя покончить с собой. Но тогда достаточно странным выглядит выбор способа суицида. Как правило, те, кто хочет уйти из жизни, выбирают петлю или иные, более надёжные и простые способы. Ведь авария не всегда приводит к летальному исходу. И в контексте этого мнения не совсем понятно, зачем нужно было сначала выезжать на обочину и только потом на встречку. Кроме всего прочего, в аварии с другим транспортным средством может пострадать не только потенциальный самоубийца, но и невинные люди.

Перепетые хиты Виктора Цоя





Самой перепеваемой песней Цоя по праву считается "Звезда по имени Солнце". Каверы на неё записывали не только отечественные исполнители, такие как Вячеслав Бутусов, Натали и "Хор Турецкого", но и зарубежные. Эту песню, ставшую популярной на английском языке, записала американская инди-группа Brazzaville. Правда, иностранные музыканты несколько изменили содержание оригинала, но на качестве это отразилось несущественно.

Гимн советских оппозиционеров — "Перемен" — перепевали многие артисты уже в постсоветское время, поскольку смена эпохи никак не повлияла на популярность этого хита. Каверы на неё записывали Надежда Кадышева, "Звери", Dino MC и другие исполнители.

В июле 2019 года рок-группа Metallica в Москве исполнила один из хитов Цоя — "Группу крови", чем вызвала восторг не только у присутствовавших на концерте почитателей своего творчества, но и у фанатов самого Цоя.

Знаменитая "Группа крови" находила и находит отклик в сердцах многих музыкантов, причём, как уже рассказано выше, не только российских. Среди зарубежных исполнителей самым известным кавером на эту песню является перепевка, сделанная корейским коллективом Yoon Do Hyun Band.