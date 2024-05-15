Сын Виктора Цоя выпустил клип из неопубликованных видеозаписей отца
Александр Цой, запечатлённый в детстве отцом, и в наши дни. Обложка © YouTube / Саша Цой / VK / Александр Цой
Александр Цой — родной сын Виктора Цоя — выпустил клип на свою песню, где в основу видеоряда легли неопубликованные записи из архива легендарного рок-музыканта. В нём — как сам маленький Саша, так и Джоанна Стингрей и Юрий Каспарян.
Клип Александра Цоя на песню "Часть меня, которой нет". Видео © YouTube / Саша Цой
Последний придумал для композиции "Часть меня, которой нет" гитары и клавишные. Как пишет "Наше радио", Александр признаётся, что идея клипа пришла к нему спонтанно.
"Юрий тоже сказал, что только когда он увидел клип, у него сложился пазл: почему это было сделано и о чём. Так что тут эти три элемента: песня, видео и коллаборация — они идеально друг к другу подходят и дополняют друг друга", — добавил он.
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