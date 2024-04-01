Певица Арбенина выпустила клип о домашнем насилии на песню "Обоюдное согласие"
Певица Арбенина выпустила клип о домашнем насилии на песню "Обоюдное согласие". Обложка © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _diana_arbenina
Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выпустили новый музыкальный клип на песню "Обоюдное согласие", выход приурочен к премьере нового сезона сериала режиссёра Валерии Гай Германики. Сама артистка исполняет в нём роль следователя Анны. В клипе поднимается центральная тема картины — проблема домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам.
"Не замыкайтесь в своём горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия, — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений", — рассказала рок-звезда в беседе с "Газетой.ru".
Ранее Диана Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу. Для выхода на красную дорожку рок-звезда выбрала строгий брючный костюм и белую блузку. Пиджак певица украсила брошью в виде золотого пера.