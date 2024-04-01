Певица Арбенина выпустила клип о домашнем насилии на песню "Обоюдное согласие"

Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выпустили новый музыкальный клип на песню "Обоюдное согласие", выход приурочен к премьере нового сезона сериала режиссёра Валерии Гай Германики. Сама артистка исполняет в нём роль следователя Анны. В клипе поднимается центральная тема картины — проблема домашнего насилия и сложностей, с которыми приходится сталкиваться его жертвам.

"Не замыкайтесь в своём горе. Мы — те, кто готов вытащить вас из западни манипуляций и насилия, — рядом. Умейте постоять за себя. Никто из нас не рождается для унижений", — рассказала рок-звезда в беседе с "Газетой.ru".