"Что вы дохлые такие?": Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые появилась на светском мероприятии после массовой отмены концертов в разных городах страны и появившихся в СМИ сообщений о проблемах со здоровьем. 49-летняя артистка пришла в Москве на премьерный показ первых серий детективной драмы "Обоюдное согласие" режиссёра Валерии Гай Германики, где она сыграла одну из главных ролей.

Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу. Видео © Портал "Страсти"

Для выхода на красную дорожку Арбенина выбрала строгий брючный костюм и белую блузку. Пиджак певица украсила брошью в виде золотого пера, отмечает портал "Страсти".

"Что вы дохлые такие?" — обратилась к представителям СМИ звезда.

Артистка была в хорошем расположении духа и поинтересовалась у собравшихся, будут ли они смотреть фильм.