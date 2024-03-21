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21 марта, 10:06

"Что вы дохлые такие?": Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу

Певица Диана Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов

Певица Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Певица Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые появилась на светском мероприятии после массовой отмены концертов в разных городах страны и появившихся в СМИ сообщений о проблемах со здоровьем. 49-летняя артистка пришла в Москве на премьерный показ первых серий детективной драмы "Обоюдное согласие" режиссёра Валерии Гай Германики, где она сыграла одну из главных ролей.

Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу. Видео © Портал "Страсти"

Для выхода на красную дорожку Арбенина выбрала строгий брючный костюм и белую блузку. Пиджак певица украсила брошью в виде золотого пера, отмечает портал "Страсти".

"Что вы дохлые такие?" обратилась к представителям СМИ звезда.

Артистка была в хорошем расположении духа и поинтересовалась у собравшихся, будут ли они смотреть фильм.

"Остаюсь с моим народом": Арбенина ответила на слухи о бегстве из России
"Остаюсь с моим народом": Арбенина ответила на слухи о бегстве из России

Ранее были отменены концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске. На страницах певицы в соцсетях говорится, что руководство Дворца спорта "Кристалл", где должно было состояться мероприятие, известило о невозможности предоставить арену в связи с подготовкой и проведением фестиваля и соревнований по чир-спорту.

Евгения Мосс
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