"Что вы дохлые такие?": Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу
Певица Диана Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов
Певица Диана Арбенина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые появилась на светском мероприятии после массовой отмены концертов в разных городах страны и появившихся в СМИ сообщений о проблемах со здоровьем. 49-летняя артистка пришла в Москве на премьерный показ первых серий детективной драмы "Обоюдное согласие" режиссёра Валерии Гай Германики, где она сыграла одну из главных ролей.
Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и визита к онкологу. Видео © Портал "Страсти"
Для выхода на красную дорожку Арбенина выбрала строгий брючный костюм и белую блузку. Пиджак певица украсила брошью в виде золотого пера, отмечает портал "Страсти".
"Что вы дохлые такие?" — обратилась к представителям СМИ звезда.
Артистка была в хорошем расположении духа и поинтересовалась у собравшихся, будут ли они смотреть фильм.
Ранее были отменены концерты Дианы Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске. На страницах певицы в соцсетях говорится, что руководство Дворца спорта "Кристалл", где должно было состояться мероприятие, известило о невозможности предоставить арену в связи с подготовкой и проведением фестиваля и соревнований по чир-спорту.