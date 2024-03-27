"У меня позиция простая": Экс-солист "На-На" оценил идею снять сериал о группе

Экс-вокалист группы "На-На" Владимир Лёвкин заявил, что готов сняться в сериале об истории коллектива, которому в 2024 году исполняется 35 лет. Вместе с тем музыкант отметил, что сделать сериал о группе уже пробовали неоднократно.

"Недавно был сериал "Король и Шут". Там мне больше всего понравилась маленькая фраза. Когда они стали полностью громить гримёрку, мол, мы звёзды, мы же "Юбилейный" собрали, и администратор смотрит на них и говорит: "Что? Как, "На-На", что ли?" — вспомнил он в беседе с телеканалом "360".

При этом Лёвкин заметил, что по правам договориться будет трудно, и пошутил, что легче всего, если проект про "На-На" снимет его младшая дочь Ника. 11-летняя девочка как-то призналась папе, что хочет стать режиссёром.

"В любом случае я буду праздновать, 18 мая мы соберёмся и оторвёмся все на пионерской дискотеке. Но я не историк группы "На-На", я 25 лет уже не там. Мне приятно, что мне звонят, но история в другом — группа живёт, у меня позиция простая: если кто-то захочет делать, я готов", — подчеркнул 56-летний артист.