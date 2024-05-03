"Гитары тихие рыданья": Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник" впервые после теракта в "Крокусе" выпустила новую песню и клип
Группа "Пикник". Обложка © Youtube / Пикник
Рок-группа "Пикник" из Санкт-Петербурга выпустила первую песню и клип после теракта в подмосковном "Крокусе". Композиция получила название "Гитары тихие рыданья". Традиционно текст у музыкантов выдался лиричным и внушающим надежду на хорошее будущее. Творческий коллектив опубликовал видео на своём официальном ютуб-канале.
Группа "Пикник" выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на неё. Видео © Youtube / Пикник
В клипе участвовали все члены группы, однако главной героиней музыкальной истории стала танцовщица Тая Савина. Музыканты поблагодарили своих слушателей за поддержку и отметили, что никто и никогда не сможет сломить русскую культуру.
"Так где же те дни, что дали нам надежду, где наши светлые одежды? Так и жалеть тогда о чём? Но тайно гитары тихие рыданья до нас доносятся ещё", — поётся в новой песне.
27 марта группа "Пикник" провела благотворительный концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие было посвящено памяти жертв теракта в "Крокусе", а собранные в результате продажи билетов средства направили на помощь пострадавшим и семьям погибших.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Также задержаны и арестованы их пособники. СК РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.