"Гитары тихие рыданья": Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

Рок-группа "Пикник" из Санкт-Петербурга выпустила первую песню и клип после теракта в подмосковном "Крокусе". Композиция получила название "Гитары тихие рыданья". Традиционно текст у музыкантов выдался лиричным и внушающим надежду на хорошее будущее. Творческий коллектив опубликовал видео на своём официальном ютуб-канале.

Группа "Пикник" выпустила песню "Гитары тихие рыданья" и клип на неё. Видео © Youtube / Пикник

В клипе участвовали все члены группы, однако главной героиней музыкальной истории стала танцовщица Тая Савина. Музыканты поблагодарили своих слушателей за поддержку и отметили, что никто и никогда не сможет сломить русскую культуру.

"Так где же те дни, что дали нам надежду, где наши светлые одежды? Так и жалеть тогда о чём? Но тайно гитары тихие рыданья до нас доносятся ещё", — поётся в новой песне.