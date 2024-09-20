«Тихие убийцы» прямо у вас дома: 6 опасных вещей, которые есть у каждого

Бытовая техника и различные вспомогательные предметы в хозяйстве давно стали привычными, а представить жизнь без них уже невозможно. Конечно, мало кто задумывается о том, что чудо-помощники могут быть вредны для здоровья и каждый день медленно убивать своего владельца. Таких вещей в доме большое количество, но в этой статье Life.ru расскажет о шести самых опасных предметах, от которых точно пора избавиться.

Телевизор мешает высыпаться

Почему нельзя смотреть телевизор перед сном и чем это грозит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Помимо того, что по телевизору можно часами смотреть сериалы и портить зрение, нужно учитывать и тот факт, что искусственный свет плохо сказывается на нервной системе и мешает человеку спать. Врачи рекомендуют не смотреть в гаджеты перед сном. Вечером лучше оставлять приглушённый свет, чтобы организм понимал, что наступает ночь, и расслаблялся.

Мочалка, полная бактерий

Та самая мочалка, которая может годами висеть в ванной и использоваться пару раз в месяц, является очень опасной вещью. Дело в том, что это прекрасное место для размножения бактерий, так как она постоянно находится во влажной среде. Лучше всего выбирать мочалки из натуральных материалов и менять их не реже одного раза в месяц. Соблюдая это правило, вы защитите себя и свою кожу.

Кухонное полотенце — рассадник микробов

Опасные предметы в доме: кухонное полотенце является главным рассадником бактерий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

К этой вещи стоит относиться очень внимательно и не пытаться протирать ею всё на кухне, особенно грязные поверхности после сырого мяса или рыбы, — для этого лучше использовать тряпку. На кухне всегда должно висеть два полотенца — одно для рук, а второе для посуды. Их необходимо менять раз в два дня. Если не соблюдать это правило, то вы создадите настоящий инкубатор для бактерий, что может привести к болезням и инфекциям. Также не забывайте, что полотенца необходимо стирать при высоких температурах, чтобы убить все микробы.

Пластиковые доски могут вас отравить

Принято считать, что пластиковые разделочные доски безопаснее деревянных, однако это не так. В пластике со временем образуются поры, в которых селятся микробы, опасные для здоровья. Лучше всего использовать на кухне именно деревянные доски, но обязательно брать отдельные для мяса, рыбы и фруктов с овощами. Также стоит менять их хотя бы раз в два месяца.

Опасные подушки

Как часто нужно менять подушки? Минимум раз в год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Подушки из некачественных синтетических материалов могут вызывать сильную аллергию у людей. Но не стоит думать, что вас спасут перьевые или пуховые, ведь в них нередко поселяются паразиты. Многие думают, что хорошая подушка должна служить вечно, однако менять её нужно как минимум один раз в год. Также не стоит пренебрегать специальными чехлами, которые удерживают влагу и не пропускают бактерии, да и к тому же легко стираются.

Опасная для жизни кухонная техника

Бактерии на кухне: почему важно мыть и просушивать кухонную технику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Как правило, в кухонной технике есть специальные силиконовые уплотнители, которые должны задерживать влагу, однако вода в них всё же попадает, из-за чего под ними скапливаются бактерии. На первый взгляд они не видны, но это не значит, что их там нет. После использования кухонной техники её необходимо тщательно разбирать и мыть, а потом оставлять сохнуть.