Названы продукты, провоцирующие один из самых смертоносных видов рака

Злоупотребление переработанным красным мясом, а также дефицит клетчатки повышают риск появления рака кишечника, который занимает второе место по распространенности и смертности среди всех видов онкологических заболеваний. Об этом «Газете.ru» рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По словам доктора, есть факторы, на которые человек повлиять не в силе. В частности, это наследственность, наличие акромегалии, муковисцидоза или воспалительных заболеваний кишечника. Однако снизить шансы возникновения злокачественной опухоли прямой и толстой кишки всё-таки можно.

«Во-первых, нужно поддерживать здоровый вес, так как ожирение повышает риск рака кишечника. Также вероятность этой опухоли выше у людей с диабетом», — отметила врач.

Кроме того, на развитие болезни влияют алкоголь, курение и несбалансированное питание. Например, из рациона следует убрать колбасы, бекон, ветчину и другое копчёное, солёное и ферментированное мясо. Нельзя допускать дефицита клетчатки, а для этого надо есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов и цельных зёрен.

Также важно проходить регулярное обследование, начиная с 45 лет. Если в семье кто-то болел колоректальным раком, то начинать его следует с 40 лет или на 10 лет раньше того возраста, в котором болезнь диагностировали у родственника, добавила Головчанская.