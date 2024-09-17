5 главных лайфхаков, как не подхватить ОРВИ или вирус этой осенью

К сожалению, в современном мире у многих людей иммунитет сильно ослаблен, из-за чего они часто страдают от различных заболеваний. Осенью самой распространённой проблемой являются простуда, грипп и вирусы. Очень часто болезнь можно подхватить от другого человека или даже от грязной вещи, поэтому так важно соблюдать правила гигиены и избегать близких контактов с незнакомцами. В этой статье Life.ru расскажет о пяти главных лайфхаках, которые помогут вам не заболеть этой осенью.

Лайфхак № 1. Витамины — залог крепкого организма

Какие витамины пить осенью? Обратите внимание на витамин D. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex prokopenko

Частой причиной ослабленного иммунитета является нехватка витаминов. Если вы не хотите постоянно сидеть на больничных, то стоит всерьёз задуматься о том, чтобы поддержать свой организм. Правильный курс витаминов может назначить врач. Чтобы узнать, какие элементы в дефиците, необходимо сдать специальные анализы. Одним из самых важных элементов, которого постоянно не хватает у жителей мегаполисов, — витамин D. Именно он выполняет защитные функции и помогает организму бороться с инфекциями и легче переносить воспалительные процессы. Так что если вы часто болеете, то пора обратиться к врачу и начать пить витаминки.

Лайфхак № 2. Не забывайте дезинфицировать телефон

Современный человек не может обойтись без смартфона. Этот гаджет сопровождает нас всюду: дома, в транспорте, на работе, в ресторанах. Как правило, люди не задумываясь кладут телефон на различные поверхности в общественных местах, даже не подозревая, сколько на них бактерий. А потом этот же девайс оказывается дома, в кровати, на кухне. Также смартфоны постоянно контактируют с лицом и руками. Из-за грязного экрана на лице могут появляться воспаления, а через руки инфекция запросто может проникнуть в организм. Чтобы не подхватить заразу, необходимо тщательно дезинфицировать телефон, возвращаясь домой. Для этого идеально подойдут спиртовые салфетки, которыми можно протирать и заднюю поверхность смартфона, и экран.

Лайфхак № 3. Мойте руки всегда и везде

Правила гигиены: Почему так важно мыть руки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Komsan Loonprom

Одно из самых банальных, но таких важных правил гигиены — мойте руки! К сожалению, многие люди пренебрегают безопасностью и прибегают к водным процедурам только тогда, когда они сильно запачкаются. Однако даже если вы просто вышли за хлебом в соседний магазин, по возвращении домой необходимо помыть руки, ведь вы нажимали кнопки в лифте, открывали дверь в подъезде и магазине и наверняка потрогали ещё много всего. Также ни в коем случае не садитесь есть с грязными руками, ведь через них бактерии смогут быстро проникнуть в рот, что приведёт к заражению. Лучше всего использовать антибактериальное мыло, а в течение дня, когда нет возможности помыть руки, пользоваться влажными салфетками с содержанием спирта.

Лайфхак № 4. Соблюдайте дистанцию

Не стоит слишком близко контактировать с незнакомыми людьми, ведь они запросто могут заразить вас. Для этого даже необязательно обниматься или целоваться — достаточно обычного разговора на небезопасной дистанции. Воздушно- капельный путь передачи возбудителей является самым распространённым и самым быстрым. Если заразный человек чихнёт или кашлянет в вашу сторону, то микробы смогут проникнуть в организм буквально со скоростью света. Конечно, соблюдать дистанцию в общественном транспорте достаточно тяжело, поэтому необходимо укреплять организм, чтобы он был устойчив к вирусам и бактериям.

Лайфхак № 5. Профилактика поможет избежать заболеваний

Какие прививки делают осенью: Как вакцина помогает в борьбе с вирусами. Фото © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

Как же защитить организм от вирусов? Сейчас существует множество способов профилактики, важно лишь подобрать подходящий именно вам. Осенью, как правило, врачи предлагают вакцинироваться от различных заболеваний, и в том числе от гриппа, однако не все люди хорошо переносят подобные прививки и выбирают другой способ профилактического лечения — медицинские препараты. В любом случае нужно посоветоваться со специалистами. Не стоит пренебрегать достижениями науки и медицины, ведь они могут помочь уберечь организм от неприятностей.