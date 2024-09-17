От «девятки» до «широкого»: на чём разъезжали криминальные авторитеты 90-х

В бурные 90-е годы на дорогах России можно было встретить автомобили, которые на первый взгляд выглядели обычными, но за их рулём часто сидели те, кто вершил криминальные дела. Эти машины стали символом эпохи, и сейчас мы расскажем, почему они так полюбились браткам и что сделало их культовыми.

«Девятка» — просто и со вкусом

Какие машины выбирали бандиты 90-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Kondratov, Car Spotter

ВАЗ-2109, известный как «девятка», был любимым автомобилем криминала. Почему? Авто было доступным и манёвренным, а пятидверная конфигурация делала машину удобной для быстрой посадки и высадки. Полуторалитровый 70-сильный двигатель на фоне других отечественных авто был почти спортивным, что добавляло машине популярности. А знаменитая песня про вишнёвую «девятку» только укрепила её статус среди молодых парней.

Lincoln Town Car — «американская мечта по-русски»

Легендарные автомобили братков из 90-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Этот огромный седан стал любимцем тех, кто хотел подчеркнуть своё положение. Полноразмерный американский автомобиль был символом шика: кожаный салон, плавный ход и внушительные размеры. В 90-х эти «американцы» попадали в Россию через серых дилеров, и тот, кто ездил на таком авто, явно был «на высоте».

Jeep Grand Cherokee — «джип широкий»

Топ авто, на которых ездили криминальные авторитеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Внедорожники в 90-х были на пике популярности, и Jeep Grand Cherokee стал настоящей звездой. Мощный, внушительный и американский — идеальная машина для тех, кто привык держать всё под контролем. «Джип широкий» получил своё прозвище за большие размеры и неплохую проходимость.

BMW 5-й серии — роскошь для избранных

Как машины 90-х стали символом криминала. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Belogorodov

BMW 5-й серии стал иконой среди тех, кто «поднялся» в криминальной иерархии. Машина отличалась отличной динамикой и статусом. «Пятёрка» в чёрном цвете — это символ власти, известный каждому. Вспомним хотя бы «Бригаду», где Рафик, друг Саши Белого, ездил именно на такой машине.

Mercedes-Benz G-класса — гелик на все времена

На чём разъезжали бандиты в лихие 90-е. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Car Spotter

Mercedes-Benz G-класса, или гелик, стал символом суровой силы. Мощные моторы и внушительный внешний вид сделали его любимцем среди братков и охранников криминальных авторитетов. С течением времени гелик только укрепил свою репутацию как символ роскоши и власти.

Mercedes-Benz S 600 — главный символ эпохи

Какие машины выбирали авторитеты из 90-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

И, конечно, Mercedes-Benz S 600, прозванный «шестисотым». Это был статусный автомобиль «новых русских». Его мощный мотор V12 и роскошные опции делали его мечтой для всех, кто достиг вершины. Но такой автомобиль часто становился мишенью в криминальных разборках: владельцев «шестисотых» нередко расстреливали прямо в машинах.