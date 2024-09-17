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Урожайная Луна 2024: Чем обернётся суперлуние в зодиаке Рыбы и начало коридора затмений

Life.ru рассказывает, как пережить среду, 18 сентября, во время которой случится сразу три астрологически важных события: лунное затмение, суперлуние и открытие коридора затмений.

17 сентября, 14:00
Чего опасаться в полнолуние 18 сентября, которое выпадает на коридор затмений 2024. Обложка © Freepik / lookstudio

Чего опасаться в полнолуние 18 сентября, которое выпадает на коридор затмений 2024. Обложка © Freepik / lookstudio

Предстоящая среда, 18 сентября, станет для всех нас особенным временем. Во-первых, это первое осеннее полнолуние, во-вторых, суперлуние в этот день совпадает с частичным лунным затмением и открывает тем самым коридор затмений. Рассказываем про невероятно важный эзотерический день 18 сентября, как на знаки зодиака повлияет энергия затмения и что означает коридор затмений в целом.

Когда будет суперлуние в сентябре 2024 года

Лунный коридор затмений 18 сентября: что такой Урожайная Луна? Фото © Freepik

Лунный коридор затмений 18 сентября: что такой Урожайная Луна? Фото © Freepik

Ночь с 17 на 18 сентября — это особое событие в мире астрологии. Сразу три важных события свершатся в столь короткий период: мистическое суперлуние, частичное лунное затмение и открытие коридора затмений 2024.

Когда будет суперлуние в сентябре? Урожайная Луна полностью округлится 18 сентября в 05:34 по московскому времени. Однако казаться на небе «шариком» ночное светило будет и 18-го, и 19 сентября. Так что полюбоваться огромной Луной на ночном небе успеют все желающие.

Когда будет лунное затмение в полнолуние 18 сентября

Астрология и коридор затмений 18 сентября 2024: когда можно посмотреть на Луну в тени Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haris McHorror

Астрология и коридор затмений 18 сентября 2024: когда можно посмотреть на Луну в тени Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haris McHorror

В эту среду, 18 сентября, нас ждёт настоящее космическое шоу! Луна проскользнёт в тень Земли, и мы увидим второе лунное затмение этого года. Но светило не полностью погрузится в тень, а пройдёт по её южной части, как бы «поцарапав» край. В этот момент Луна будет «гулять» в созвездии Водолея.

Вся эта космическая драма продлится около 4,5 часа — с 3:42 до 7:48 утра по московскому времени. Но не все на Земле смогут увидеть все фазы затмения: для одних это будет полное шоу, для других — частичное, а кто-то увидит только некоторые моменты.

Урожайная Луна 2024: что означает полнолуние в знаке зодиака Рыбы

Полнолуние в сентябре 2024: чего ждать от суперлуния в знаке зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Полнолуние в сентябре 2024: чего ждать от суперлуния в знаке зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Как рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Блэкмун, первое осеннее полнолуние, которое случится утром 18 сентября, также известно как «Урожайная Луна». Название получилось из-за обычаев предков — пришло время подводить итоги, «собирать урожай» и закладывать ростки будущих проектов.

Полнолуние 18 сентября приходится на знак Рыбы, а значит, на первый план выйдут вопросы здоровья, как физического, так и психического. Энергия этого полнолуния поможет освободиться от негативных привычек и установок, комплексов и зависимостей, сделать следующий шаг по лестнице духовного развития.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс

Полнолуние 18 сентября приходится на знак Рыбы, а значит, на первый план выйдут вопросы здоровья, как физического, так и психического. Энергия этого полнолуния поможет освободиться от негативных привычек и установок, комплексов и зависимостей, сделать следующий шаг по лестнице духовного развития.
Полнолуние 18 сентября приходится на знак Рыбы, а значит, на первый план выйдут вопросы здоровья, как физического, так и психического. Энергия этого полнолуния поможет освободиться от негативных привычек и установок, комплексов и зависимостей, сделать следующий шаг по лестнице духовного развития.

Также суперлуние 18 сентября — это хорошее время, чтобы завершить изжившие себя отношения, отказаться от навязанных и не идущих от ваших внутренних потребностей обязательств. Со слов экстрасенса, стоит сосредоточиться на себе, чтобы глубже понять себя и то, как вы хотите проживать эту жизнь.

Полнолуние 18 сентября: что нельзя делать, а что можно

Суперлуние 18 сентября и осенний коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Суперлуние 18 сентября и осенний коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Что нельзя делать во время полнолуния в знаке зодиака Рыбы? Об этом Life.ru рассказала астролог Татьяна Лукашевич. Со слов эксперта, в любое полнолуние не стоит выяснять отношения, потому что в этот период присутствует конфликт светил, то есть противостояние мужской и женской энергии. К тому же в момент «округления» Луна будет находиться в очень эмоциональном знаке зодиака — в Рыбах.

«При ссорах в это суперлуние можно банально сделать какую-то ошибку, можно поверить каким-то слухам, сплетням, а назад дороги не будет. Всё, что происходит в полнолуние, припечатывается и очень сложно возвращается обратно, а затмение — кармический фактор и судьбоносный», рассказывает астролог.

Также эксперт по звёздам предупреждает, что на момент суперлуния 18 сентября нельзя делать плановые операции, особенно связанные с красотой, — могут быть проблемы с наркозом, вероятно, появится аллергия на какие-то препараты. Но, как подмечает астролог, это не относится к экстренным операциям, куда вмешивается сама судьба. Во время полнолуния в Рыбах 18 сентября не рекомендуется употреблять алкоголь. В параллели этого полнолуния и затмения нужно быть очень аккуратными. Также не рекомендуют есть готовую еду.

А какие есть советы астрологов, что делать в полнолуние можно? В этот период рекомендуют бросать вредные привычки, избавляться от зависимостей. Также очень хорошо будет провести какую-нибудь медитацию, благодарности, кому-то помочь. «Старайтесь помогать всем, кому это потребуется. Можете сходить в храм, это также благоприятно скажется в этот период на вас», подытоживает астролог Татьяна Лукашевич.

Открытие коридора затмений и суперлуние в Рыбах — как связаны

Когда начинается коридор затмений в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Когда начинается коридор затмений в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Экстрасенс Аделина Блэкмун рассказывает, что частичное лунное затмение 18 сентября в Рыбах открывает коридор затмений, который продлится до солнечного затмения 2 октября в Весах.

То, что полнолуние в Рыбах совпадает с лунным затмением, только усиливает энергию перемен, готовых ворваться в вашу жизнь. Не дожидаясь, пока эти перемены произойдут по внешним причинам, вы можете инициировать их сами.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс

То, что полнолуние в Рыбах совпадает с лунным затмением, только усиливает энергию перемен, готовых ворваться в вашу жизнь. Не дожидаясь, пока эти перемены произойдут по внешним причинам, вы можете инициировать их сами.
То, что полнолуние в Рыбах совпадает с лунным затмением, только усиливает энергию перемен, готовых ворваться в вашу жизнь. Не дожидаясь, пока эти перемены произойдут по внешним причинам, вы можете инициировать их сами.

Коридор затмений — это всегда период турбулентности. Принято считать, что в это время обостряется всё плохое, но на самом деле любые события в это время могут носить экстремальный характер.

Аделина Блэкмун предупреждает: во время открывшегося коридора затмений и суперлуния 18 сентября в Рыбах следует опасаться конфликтов: «Ссора, начавшаяся в эти дни, может затянуться на годы и принести много страданий всем сторонам». Выше вероятность несчастных случаев и принятия неправильных решений, поэтому не рекомендуется начинать что-то важное или глобальное. Но если вы уверены в себе и все ваши действия продуманы заранее, можно действовать, сохраняя бдительность.

Лунное затмение 18 сентября 2024 года: на что зодиакам обратить внимание

Коридор затмений 2024: астрология и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Коридор затмений 2024: астрология и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Частичное лунное затмение — это не просто красивое астрономическое явление, а мощный момент в эзотерическом плане. В это время энергия Луны усиливается, а земная тень создаёт особую атмосферу. Вот на что можно обратить внимание знакам зодиака:

  • Затмение — идеальное время для глубокой саморефлексии, избавления от негативных эмоций и привычек, которые мешают жить. Подумайте, что вам нужно отпустить, чтобы сделать шаг вперёд.
  • Частичное лунное затмение — это также точка перехода, символизирующая завершение одного цикла и начало нового. Задумайтесь, что вы хотите изменить в жизни, и поставьте намерения на будущее.
  • Это будет время, когда ваша интуиция будет особенно сильной. Слушайте внутренний голос, он подскажет, что нужно сделать, чтобы решить проблемы.
  • Луна управляет эмоциями, подсознанием и женской энергией. Во время затмения эта энергия усиливается, что может привести к проявлению мощных эмоций и самых неожиданных решений.

Что принесёт коридор затмений: что говорят астрологи

Когда коридор затмений в 2024 году: что важно знать знакам зодиака про суперлуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy-S

Когда коридор затмений в 2024 году: что важно знать знакам зодиака про суперлуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy-S

Первое затмение, которое открывает коридор, — это всегда показатель, что сейчас у людей начнутся сильные психологические перестройки. Жизнь не меняется кардинально снаружи, но внутри человек будет сильно трансформироваться.

Как рассказывает астролог Юлия Санна, в этот период могут происходить либо события в жизни, которые приведут к внутренним изменениям, либо человек сам начнёт больше погружаться в себя, задавать себе вопросы, рефлексировать.

«Если есть какие-то травмы, ограничивающие убеждения, психологические блоки, которые влияют на жизнь, то буквально всё, различные мелочи начнут сильнее подсвечивать это в жизни людей. И кто-то самостоятельно, а кто-то через призму окружающих будет начинать замечать эти вещи в себе. Их уже трудно будет закопать обратно, ибо они лезут наружу и требуют работы над собой», поясняет эксперт.

Наличие полнолуния во время частичного лунного затмения усиливает этот момент. Наша психика, как говорит Юлия Санна, будет немного расшатана, все бессознательные моменты станут лезть из нас гораздо сильнее, и их будет труднее заблокировать. Мы можем чрезмерно эмоционально на что-то реагировать. Или совершать какие-то поступки с мыслью: «Почему я вообще это делаю, ведь понимаю, что неправильно?»

Что можно и чего нельзя делать во время коридора затмений с 18 сентября по 2 октября 2024 года

Советы астрологов, что можно и чего нельзя делать в суперлуние и затмение 18 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Советы астрологов, что можно и чего нельзя делать в суперлуние и затмение 18 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Само понятие «коридор затмений», как рассказывает экстрасенс, означает переходное состояние: «Как мы переходим по коридору из одного помещения в другое, так и в астрологическом смысле мы переходим из одного состояния в другое».

На практике это может значить, что по окончании коридора затмений ваш фокус внимания и угол зрения на многие вещи поменяется. То, что казалось важным и значимым, перестанет быть таковым, и наоборот».

Аделина Блэкмун

Экстрасенс

На практике это может значить, что по окончании коридора затмений ваш фокус внимания и угол зрения на многие вещи поменяется. То, что казалось важным и значимым, перестанет быть таковым, и наоборот».
На практике это может значить, что по окончании коридора затмений ваш фокус внимания и угол зрения на многие вещи поменяется. То, что казалось важным и значимым, перестанет быть таковым, и наоборот».

Лучшая тактика на эти несколько дней — с 18 сентября по 2 октября 2024 года — как говорит эксперт, замедлиться, погрузиться в себя, заняться рутинными делами и саморазвитием, дождаться солнечного затмения и посмотреть, что нового и необычного оно вам принесёт.

Астролог Юлия Санна рассказывает, что в период коридора затмений шикарно пойдёт психологическая терапия, «ибо вы будете более восприимчивы к работе — и те блоки, которые раньше было трудно обойти, в это время будут очень хрупкими». Прекрасны будут духовные практики: медитация, стояние на гвоздях, ретритные центры.

Но астролог предупреждает: стоит быть аккуратными со своими поступками в это время. Вы можете действовать бессознательно и совершить вещи, о которых потом станете жалеть. Время затмения создано для того, чтобы вы больше углубились в себя.

Ретро-Уран и коридор затмений: что нельзя делать всем знакам зодиака в сентябре 2024
Ретро-Уран и коридор затмений: что нельзя делать всем знакам зодиака в сентябре 2024
Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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