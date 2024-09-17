Урожайная Луна 2024: Чем обернётся суперлуние в зодиаке Рыбы и начало коридора затмений Life.ru рассказывает, как пережить среду, 18 сентября, во время которой случится сразу три астрологически важных события: лунное затмение, суперлуние и открытие коридора затмений. 17 сентября, 14:00 Чего опасаться в полнолуние 18 сентября, которое выпадает на коридор затмений 2024. Обложка © Freepik / lookstudio

Предстоящая среда, 18 сентября, станет для всех нас особенным временем. Во-первых, это первое осеннее полнолуние, во-вторых, суперлуние в этот день совпадает с частичным лунным затмением и открывает тем самым коридор затмений. Рассказываем про невероятно важный эзотерический день 18 сентября, как на знаки зодиака повлияет энергия затмения и что означает коридор затмений в целом.

Когда будет суперлуние в сентябре 2024 года

Лунный коридор затмений 18 сентября: что такой Урожайная Луна? Фото © Freepik

Ночь с 17 на 18 сентября — это особое событие в мире астрологии. Сразу три важных события свершатся в столь короткий период: мистическое суперлуние, частичное лунное затмение и открытие коридора затмений 2024.

Когда будет суперлуние в сентябре? Урожайная Луна полностью округлится 18 сентября в 05:34 по московскому времени. Однако казаться на небе «шариком» ночное светило будет и 18-го, и 19 сентября. Так что полюбоваться огромной Луной на ночном небе успеют все желающие.

Когда будет лунное затмение в полнолуние 18 сентября

Астрология и коридор затмений 18 сентября 2024: когда можно посмотреть на Луну в тени Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haris McHorror

В эту среду, 18 сентября, нас ждёт настоящее космическое шоу! Луна проскользнёт в тень Земли, и мы увидим второе лунное затмение этого года. Но светило не полностью погрузится в тень, а пройдёт по её южной части, как бы «поцарапав» край. В этот момент Луна будет «гулять» в созвездии Водолея.

Вся эта космическая драма продлится около 4,5 часа — с 3:42 до 7:48 утра по московскому времени. Но не все на Земле смогут увидеть все фазы затмения: для одних это будет полное шоу, для других — частичное, а кто-то увидит только некоторые моменты.

Урожайная Луна 2024: что означает полнолуние в знаке зодиака Рыбы

Полнолуние в сентябре 2024: чего ждать от суперлуния в знаке зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Как рассказывает Life.ru экстрасенс Аделина Блэкмун, первое осеннее полнолуние, которое случится утром 18 сентября, также известно как «Урожайная Луна». Название получилось из-за обычаев предков — пришло время подводить итоги, «собирать урожай» и закладывать ростки будущих проектов.

Полнолуние 18 сентября приходится на знак Рыбы, а значит, на первый план выйдут вопросы здоровья, как физического, так и психического. Энергия этого полнолуния поможет освободиться от негативных привычек и установок, комплексов и зависимостей, сделать следующий шаг по лестнице духовного развития. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Также суперлуние 18 сентября — это хорошее время, чтобы завершить изжившие себя отношения, отказаться от навязанных и не идущих от ваших внутренних потребностей обязательств. Со слов экстрасенса, стоит сосредоточиться на себе, чтобы глубже понять себя и то, как вы хотите проживать эту жизнь.

Полнолуние 18 сентября: что нельзя делать, а что можно

Суперлуние 18 сентября и осенний коридор затмений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Что нельзя делать во время полнолуния в знаке зодиака Рыбы? Об этом Life.ru рассказала астролог Татьяна Лукашевич. Со слов эксперта, в любое полнолуние не стоит выяснять отношения, потому что в этот период присутствует конфликт светил, то есть противостояние мужской и женской энергии. К тому же в момент «округления» Луна будет находиться в очень эмоциональном знаке зодиака — в Рыбах.

«При ссорах в это суперлуние можно банально сделать какую-то ошибку, можно поверить каким-то слухам, сплетням, а назад дороги не будет. Всё, что происходит в полнолуние, припечатывается и очень сложно возвращается обратно, а затмение — кармический фактор и судьбоносный», — рассказывает астролог.

Также эксперт по звёздам предупреждает, что на момент суперлуния 18 сентября нельзя делать плановые операции, особенно связанные с красотой, — могут быть проблемы с наркозом, вероятно, появится аллергия на какие-то препараты. Но, как подмечает астролог, это не относится к экстренным операциям, куда вмешивается сама судьба. Во время полнолуния в Рыбах 18 сентября не рекомендуется употреблять алкоголь. В параллели этого полнолуния и затмения нужно быть очень аккуратными. Также не рекомендуют есть готовую еду.

А какие есть советы астрологов, что делать в полнолуние можно? В этот период рекомендуют бросать вредные привычки, избавляться от зависимостей. Также очень хорошо будет провести какую-нибудь медитацию, благодарности, кому-то помочь. «Старайтесь помогать всем, кому это потребуется. Можете сходить в храм, это также благоприятно скажется в этот период на вас», — подытоживает астролог Татьяна Лукашевич.

Открытие коридора затмений и суперлуние в Рыбах — как связаны

Когда начинается коридор затмений в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Экстрасенс Аделина Блэкмун рассказывает, что частичное лунное затмение 18 сентября в Рыбах открывает коридор затмений, который продлится до солнечного затмения 2 октября в Весах.

То, что полнолуние в Рыбах совпадает с лунным затмением, только усиливает энергию перемен, готовых ворваться в вашу жизнь. Не дожидаясь, пока эти перемены произойдут по внешним причинам, вы можете инициировать их сами. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Коридор затмений — это всегда период турбулентности. Принято считать, что в это время обостряется всё плохое, но на самом деле любые события в это время могут носить экстремальный характер.

Аделина Блэкмун предупреждает: во время открывшегося коридора затмений и суперлуния 18 сентября в Рыбах следует опасаться конфликтов: «Ссора, начавшаяся в эти дни, может затянуться на годы и принести много страданий всем сторонам». Выше вероятность несчастных случаев и принятия неправильных решений, поэтому не рекомендуется начинать что-то важное или глобальное. Но если вы уверены в себе и все ваши действия продуманы заранее, можно действовать, сохраняя бдительность.

Лунное затмение 18 сентября 2024 года: на что зодиакам обратить внимание

Коридор затмений 2024: астрология и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Частичное лунное затмение — это не просто красивое астрономическое явление, а мощный момент в эзотерическом плане. В это время энергия Луны усиливается, а земная тень создаёт особую атмосферу. Вот на что можно обратить внимание знакам зодиака: Затмение — идеальное время для глубокой саморефлексии, избавления от негативных эмоций и привычек, которые мешают жить. Подумайте, что вам нужно отпустить, чтобы сделать шаг вперёд.

Частичное лунное затмение — это также точка перехода, символизирующая завершение одного цикла и начало нового. Задумайтесь, что вы хотите изменить в жизни, и поставьте намерения на будущее.

Это будет время, когда ваша интуиция будет особенно сильной. Слушайте внутренний голос, он подскажет, что нужно сделать, чтобы решить проблемы.

Луна управляет эмоциями, подсознанием и женской энергией. Во время затмения эта энергия усиливается, что может привести к проявлению мощных эмоций и самых неожиданных решений.

Что принесёт коридор затмений: что говорят астрологи

Когда коридор затмений в 2024 году: что важно знать знакам зодиака про суперлуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy-S

Первое затмение, которое открывает коридор, — это всегда показатель, что сейчас у людей начнутся сильные психологические перестройки. Жизнь не меняется кардинально снаружи, но внутри человек будет сильно трансформироваться.

Как рассказывает астролог Юлия Санна, в этот период могут происходить либо события в жизни, которые приведут к внутренним изменениям, либо человек сам начнёт больше погружаться в себя, задавать себе вопросы, рефлексировать.

«Если есть какие-то травмы, ограничивающие убеждения, психологические блоки, которые влияют на жизнь, то буквально всё, различные мелочи начнут сильнее подсвечивать это в жизни людей. И кто-то самостоятельно, а кто-то через призму окружающих будет начинать замечать эти вещи в себе. Их уже трудно будет закопать обратно, ибо они лезут наружу и требуют работы над собой», — поясняет эксперт.

Наличие полнолуния во время частичного лунного затмения усиливает этот момент. Наша психика, как говорит Юлия Санна, будет немного расшатана, все бессознательные моменты станут лезть из нас гораздо сильнее, и их будет труднее заблокировать. Мы можем чрезмерно эмоционально на что-то реагировать. Или совершать какие-то поступки с мыслью: «Почему я вообще это делаю, ведь понимаю, что неправильно?»

Что можно и чего нельзя делать во время коридора затмений с 18 сентября по 2 октября 2024 года

Советы астрологов, что можно и чего нельзя делать в суперлуние и затмение 18 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Само понятие «коридор затмений», как рассказывает экстрасенс, означает переходное состояние: «Как мы переходим по коридору из одного помещения в другое, так и в астрологическом смысле мы переходим из одного состояния в другое».

На практике это может значить, что по окончании коридора затмений ваш фокус внимания и угол зрения на многие вещи поменяется. То, что казалось важным и значимым, перестанет быть таковым, и наоборот». Аделина Блэкмун Экстрасенс

Лучшая тактика на эти несколько дней — с 18 сентября по 2 октября 2024 года — как говорит эксперт, замедлиться, погрузиться в себя, заняться рутинными делами и саморазвитием, дождаться солнечного затмения и посмотреть, что нового и необычного оно вам принесёт.

Астролог Юлия Санна рассказывает, что в период коридора затмений шикарно пойдёт психологическая терапия, «ибо вы будете более восприимчивы к работе — и те блоки, которые раньше было трудно обойти, в это время будут очень хрупкими». Прекрасны будут духовные практики: медитация, стояние на гвоздях, ретритные центры.

Но астролог предупреждает: стоит быть аккуратными со своими поступками в это время. Вы можете действовать бессознательно и совершить вещи, о которых потом станете жалеть. Время затмения создано для того, чтобы вы больше углубились в себя.