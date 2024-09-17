Тест: Правильно «тОрты» или «тортЫ» — прогульщики ошибутся в 8 ударениях из 9

Слова в русском языке могут сбивать с толку даже самых опытных ораторов — нет человека, который ни разу бы не спотыкался на надоедливых «договОрах». Врождённая грамотность никого не освобождает от необходимости учить правила, придумывать стишки для их запоминания и в очередной раз обращаться к словарю. Готовы проверить своё произношение и посмотреть, сможете ли вы правильно поставить ударения во всех словах?