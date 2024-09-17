Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 15:00

Тест: Правильно «тОрты» или «тортЫ» — прогульщики ошибутся в 8 ударениях из 9

В русском языке важно знать ударения не только для передачи правильного лексического значения, но и чтобы показать свой уровень культуры речи.

Слова в русском языке могут сбивать с толку даже самых опытных ораторов — нет человека, который ни разу бы не спотыкался на надоедливых «договОрах». Врождённая грамотность никого не освобождает от необходимости учить правила, придумывать стишки для их запоминания и в очередной раз обращаться к словарю. Готовы проверить своё произношение и посмотреть, сможете ли вы правильно поставить ударения во всех словах?

Думаете, вы взломали русский язык и знаете его от а до я? Это испытание понравится всем любителям идиом и устойчивых выражений: выберите правильное значение малоизвестных фразеологизмов. А для тех, в чьём дневнике не бывало троек и четвёрок, у нас есть тест особой сложности: угадайте произведение Льва Толстого по краткому содержанию.

Тест: Только завсегдатай Третьяковки узнает 7 картин отечественных художников
Тест: Только завсегдатай Третьяковки узнает 7 картин отечественных художников
Обложка ©

«Шедеврум»

Василиса Тихонова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • русскийязык
  • егэ
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров