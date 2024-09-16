Тест: Только завсегдатай Третьяковки узнает 7 картин отечественных художников

Эти знаковые работы определили русское искусство и по сей день продолжают вызывать самые разные эмоции у поколений. От тихих пейзажей и красоты природы до скрытого символизма, отечественная живопись — это целый мир. Но не обманывайтесь: рядом с нашими известными работами есть картины разных периодов и стран, что делает задачу обнаружить русского художника намного сложнее. Сыграйте с нами в угадайку, повеселитесь — и, возможно, откроете для себя новых любимых мастеров.