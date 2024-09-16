Тест: Только завсегдатай Третьяковки узнает 7 картин отечественных художников
Четыре мировых произведения, и только одно из них наше. Сможете отличить русских художников от итальянского барокко и французского импрессионизма?
Эти знаковые работы определили русское искусство и по сей день продолжают вызывать самые разные эмоции у поколений. От тихих пейзажей и красоты природы до скрытого символизма, отечественная живопись — это целый мир. Но не обманывайтесь: рядом с нашими известными работами есть картины разных периодов и стран, что делает задачу обнаружить русского художника намного сложнее. Сыграйте с нами в угадайку, повеселитесь — и, возможно, откроете для себя новых любимых мастеров.
На этом наше творческое путешествие в прошлое не заканчивается! Хорошая стрижка — тоже искусство, угадайте, из какого десятилетия эти 10 укладок. Также не забудьте обратиться к воспоминаниям из молодости и попытайтесь определить, что за советские гаджеты, — только те, кто застал СССР, смогут ответить на 8/8.