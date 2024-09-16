Как убирали первых лиц: 5 самых громких покушений на глав государств

15 сентября на бывшего президента США Дональда Трампа совершили очередное нападение, но политик не пострадал. История помнит немало предательств, ужасных расправ и покушений на первых лиц государств, ведь у них всегда есть враги, стремящиеся свергнуть неугодных правителей. К счастью, не все злодеяния оказываются успешными, однако некоторые из них всё же достигают цели. И 100 лет назад, и даже 500 лет назад, и сейчас велась и ведётся непрерывная охота на людей, которые имеют власть. Зачастую их пытаются устранить либо конкуренты, либо отчаянные личности, которые недовольны обстановкой в стране. Life.ru расскажет о пяти самых громких покушениях на глав государств всех времён.

Покушение на Ленина

Покушение на Владимира Ленина: Почему Фанни Каплан расстреляли без суда. Фото © Wikipedia / Павел Семёнович Жуков, © Wikipedia

Не секрет, что у Владимира Ильича Ленина было множество врагов. Но мало кто знает, что на него совершались открытые покушения, в которых вождь крестьян и рабочих мог запросто погибнуть. 30 августа 1918 года Ленин выступал на заводе имени Михельсона. Именно там и произошло нападение на лидера революционеров. Когда Владимир Ильич выходил с завода, в него произвели несколько выстрелов из револьвера. Пули попали в плечо и грудь вождя, причём было сильно задето лёгкое, что угрожало жизни первого лица. Потенциальной убийцей стала 28-летняя Фанни Каплан, которая в разные периоды придерживалась политики анархистов и эсеров. Девушку поймали сразу. Террористка призналась, что ненавидит Ленина и Октябрьскую революцию, также она утверждала, что действовала самостоятельно. Расправа над Фанни Каплан была быстрой и жестокой. Её без суда приговорили к расстрелу на территории Кремля, а после сожгли тело в бочке, наполненной бензином.

Точное попадание в Кеннеди

Убийство Кеннеди: Как охрана президента просмотрела снайпера в школьной библиотеке. Фото © Getty Images / Bettmann, © Wikipedia / Dallas Police; Warren Commission. Heritage Auction Gallery

Джон Кеннеди тоже стал жертвой террористов, устроивших покушение, однако пережить его президенту США не удалось. Конечно, у Кеннеди было немало врагов, которые не разделяли его политические взгляды. Вместо честной борьбы на выборах злодеи решили действовать кардинально. В 1964 году в Далласе президент проезжал по улицам города в машине с открытым верхом. Когда автомобиль подъехал к школьной библиотеке, раздались выстрелы. Снайпер оказался профессионалом и попал точно в голову первому лицу. В больницу Кеннеди доставили ещё живым, однако через пару минут он умер, а врачи оказались бессильны. По версии полиции, стрелявшим оказался Ли Харви Освальд, но сам мужчина вину отрицал. Через пару дней, когда киллер выходил из полицейского участка в сопровождении сотрудников безопасности, его застрелил Джек Руби. Вероятнее всего, и Кеннеди, и сам убийца стали жертвами заговора, который не раскрыли по сей день.

Кто стрелял в Брежнева

Кто такой Виктор Ильин и почему ему простили покушение на Леонида Брежнева. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

В СССР тоже были покушения, в том числе и на Леонида Ильича Брежнева. 22 января 1969 года глава Советского Союза приветствовал космонавтов, вернувшихся на Землю. По традиции перед торжественным приёмом покорители космоса проезжали кортежем по городу. На этот раз Брежнев решил поехать с ними, однако это чуть не стоило вождю жизни. Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин решил застрелить главу СССР, для чего вооружился двумя пистолетами и формой дяди-милицейского. Ильин проник в оцепление и, когда машина с генсеком проезжала мимо, открыл огонь. Брежнев, конечно, не пострадал, так как ехал в другой машине, а в расстрелянной оказались космонавты, в числе которых была Валентина Терешкова. К счастью, герои получили лишь небольшие ранения, а вот водитель автомобиля Илья Жарков погиб. Удивительно, но жестокой расправы над террористом не произошло, ведь его признали невменяемым и долгие годы лечили в психбольнице. В итоге Ильин был освобождён и даже смог получить квартиру от государства и пенсию.

Джорджа Буша – младшего пытались убить в Грузии

Почему Джорджа Буша – младшего пытались убить в Грузии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joseph August

Американский президент Джордж Буш – младший в 2005 году приехал в Грузию, чтобы наладить дипломатические отношения, однако эта поездка могла стать для него последней. 10 мая Буш выступал на площади Свободы в городе Тбилиси. Во время речи президента на сцену прилетела граната, которая, к счастью, не разорвалась. Злоумышленника быстро поймали, однако ни Грузия, ни США всех деталей громкого покушения не раскрыли. Возможно, это был всего лишь террорист-одиночка, но не исключено, что против Джорджа Буша – младшего готовили заговор. Через пару лет стало известно ещё о нескольких нападениях на главу государства, которые пытались скрыть.

Николас Мадуро пережил покушение

США хотели расправиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и организовали покушение. Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL GUTIERREZ

В августе 2018 года на действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение. Во время парада главу государства пытались убить с помощью дронов, однако цели не достигли. Хотя дроны и причинили вред солдатам гвардии. Никто из высокопоставленных лиц не пострадал. После инцидента президента быстро эвакуировали в защищённое место. Спустя время Мадуро обратился к гражданам страны по телевидению и заявил, что чувствует себя хорошо и обязательно найдёт тех, кто причастен к покушению. Президент Венесуэлы предъявил обвинения в теракте главе Колумбии и Соединённым Штатам Америки.