Самая сильная магнитная буря осени: Как пережить апокалипсис 16 и 17 сентября Сильнейшая магнитная буря накроет Землю днём 16 сентября, как сообщают учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Life.ru рассказывает, как защититься от магнитного апокалипсиса, который продлится не только сегодня. 16 сентября, 08:14 Сколько продлится самая сильная магнитная буря сентября, что начнётся днём 16 сентября. Обложка © Шедеврум

Всего несколько дней назад человечество пережило достаточно ощутимую магнитную бурю, которая длилась 12 и 13 сентября. Из-за вспышки на Солнце и выброса в сторону Земли плазмы и энергии до сих пор люди ощущают отголоски бури с того раза. Но расслабиться в ближайшее время не получится! Как передают учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ближайшие часы нам предстоит пережить геомагнитный апокалипсис.

Магнитные бури сегодня: начало шторма ожидается в 12 часов по московскому времени. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как видно из графика, сильная магнитная буря продержится сутки — начнётся днём 16 сентября, а закончится только во второй половине 17 сентября. И говоря, что нам предстоит пережить геомагнитный апокалипсис, мы не шутим. Магнитная буря силой Кр 7 была за лето лишь дважды — 24 июля и 29 июля. И вот сентябрь испытает на прочность всех метеозависимых. Но почему на Землю скоро обрушится мощная магнитная буря? Всё из-за недавних вспышек на Солнце, которые побили рекорд мощности 2017 года.

Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Самая сильная магнитная буря за сентябрь: кто в группе риска испытать недомогание от геошторма 16 сентября. Инфографика © Life.ru

По словам медицинского журналиста и эксперта Андрея Горяничева, во время магнитных бурь в группе риска могут находиться люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (у них может наблюдаться ухудшение состояния, повышение артериального давления, учащённое сердцебиение) и люди с заболеваниями нервной системы (пациенты с мигренью, неврозами и другими расстройствами, которые могут обостряться в периоды магнитной активности).

Особенно важно в период магнитных бурь, особенно таких сильных, как 16 и 17 сентября, отказаться от употребления спиртных и энергетических напитков, а также ограничить употребление крепкого чая и кофе. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Также столкнуться с проблемами со здоровьем во время сильной магнитной бури могут: пожилые люди,

люди с заболеваниями сердца и сосудов,

люди с нарушениями работы нервной системы,

метеозависимые.

Советы, как пережить сильную магнитную бурю 16 и 17 сентября

Самая сильная магнитная буря сентября: как пережить геомагнитный шторм 16–17 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Как пережить сильную магнитную бурю? Врачи рекомендуют на этот период следующее. Во время сильной магнитной бури 16–17 сентября 2024 года очень важно соблюдать здоровый режим дня и обеспечивать себе достаточный и качественный сон. Это поможет организму лучше справляться со стрессом.

Также медики настаивают, чтобы люди следили за сбалансированным и здоровым питанием. Организм в период геомагнитных возмущений нуждается в качественных питательных веществах. Важно и не переусердствовать в спорте, а по возможности перенести тяжёлые тренировки и пережить магнитный апокалипсис 16 и 17 сентября без тяжёлых физических упражнений.

Необходимо также внимательно относиться к приёму любых лекарственных препаратов, так как их действие может усиливаться или ослабевать. И, конечно, во время сильнейшей магнитной бури сентября стоит полностью исключить употребление алкоголя, так как он ослабляет защитные функции организма.

Чего категорически нельзя делать во время экстремально сильной магнитной бури

Что нельзя делать в самую сильную магнитную бурю сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Sukhachev

Во время самой сильной магнитной бури сентября — 16-го и 17-го числа — рекомендуется соблюдать осторожность и избегать определённых действий, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия. Вот пять запретов: Старайтесь не находиться под открытым небом продолжительное время, особенно в северных широтах, где могут быть активные полярные сияния. В период сильной магнитной бури 16 и 17 сентября старайтесь минимизировать использование электронных устройств, особенно тех, которые могут быть чувствительны к магнитным полям (например, старые телевизоры или радио). Если у вас плохое самочувствие, головная боль или чувствуете усталость, не занимайтесь физической активностью и придерживайтесь спокойствия. Убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен и работает, так как в периоды магнитных бурь могут быть сбои связи. Будьте осторожны на дороге и избегайте путешествий, особенно в условиях плохой видимости или неблагоприятных условий из-за метеорологических изменений.

Авторы Любовь Свободная