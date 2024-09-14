Тест: 100 лет причёсок — угадайте, из какого десятилетия эти 10 укладок

Причёски всегда были отражением времени. Вспомните бунтарские укладки стиляг 50-х годов или объёмные, бросающие вызов гравитации кудри 80-х. Каждое десятилетие приносило свой собственный уникальный стиль, на который влияли культура, политика и поп-иконы того времени. Хватайте расчёску, доставайте бигуди и приготовьтесь сопоставить эти сказочные причёски с нужной эпохой!

На протяжении всего существования моды женские причёски были такими же культовыми, как и эпоха, которая их сопровождала. Откиньтесь на спинку дивана и вспомните самые абсурдные из них: 5 любимых стрижек советских женщин, которые теперь вызывают только смех. Не забывайте также и про настоящее и не пренебрегайте уходом за шевелюрой: вот 4 главных правила, чтобы ваши волосы были здоровыми и красивыми.