Подружки умрут от зависти: 4 главных правила, чтобы ваши волосы были здоровыми и красивыми

Волосы играют важную роль во внешности любой девушки. В первую очередь следует следить за их здоровьем, ведь секущиеся концы и истончённые волоски не скрыть модной стрижкой или ярким окрашиванием. Чтобы волосы выглядели хорошо, недостаточно иногда ходить к парикмахеру. За ними необходимо постоянно ухаживать и дома, ведь в современном мире они очень подвержены влиянию негативных факторов. В этой статье мы расскажем о четырёх главных правилах, которые следует соблюдать, чтобы ваши волосы всегда были здоровыми и красивыми.

Соблюдайте правильный график мытья головы

Как правильно мыть голову? Выбирайте шампуни без сульфатов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TORWAISTUDIO

Волосы следует мыть регулярно, но не слишком часто, чтобы избежать пересушивания. Частота мытья зависит от типа волос (сухие, жирные, нормальные). Если долго не мыть волосы, то скопившаяся грязь будет угнетать фолликулы и может привести к выпадению. Также вредно надолго оставлять на волосах различные средства: лаки, муссы, гели и другие фиксаторы укладки. Из-за этого волосы становятся ломкими и безжизненными. Как только вы замечаете, что волосы загрязнились, не стоит откладывать их мытьё, а лучше сразу смывать грязь и накопившийся жир.

Уход за кожей головы

Лучшие средства для ухода за кожей головы: скрабы, пилинги, маски. Фото © Shutterstock / FOTODOM / triocean

Здоровая кожа головы способствует красоте волос. Регулярное использование увлажняющих масок, специальных скрабов и пилингов поможет поддерживать кожу в хорошем состоянии. Также необходимо подбирать правильные шампуни, которые будут тщательно, но мягко очищать поры. При наличии в составе средства агрессивных сульфатов стоит отказаться от его покупки, ведь эти компоненты способствуют вымыванию не только грязи, но и защитного слоя кожи головы. После регулярного применения таких средств волосы начнут быстрее покрываться жиром. Также есть опасность и в слишком щадящих шампунях, ведь они не могут удалить необходимую грязь, из-за чего поры закупориваются. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно делать специальные пилинги, которые очищают поры и помогают коже дышать.

Правильное питание помогает сохранить здоровье волос

Продукты, которые способствуют росту волос, должны содержать витамины и минералы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bissun

Правильное питание оказывает влияние на весь организм, в том числе на волосы, поэтому стоит тщательно подходить к выбору еды. Лучше всего для волос подходят продукты, богатые железом, кальцием, а также другими минералами и витаминами. Стоит обратить внимание на лосося, орехи, яйца, мясо птицы, морковку и молочные продукты.

Регулярная стрижка — залог здоровых волос

Зачем регулярно стричь кончики: мифы об уходе за волосами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

Многие девушки так хотят длинные волосы, что решают их не стричь, однако это колоссальная ошибка. Дело прежде всего в том, что кончики волос достаточно быстро сохнут и портятся, что визуально выглядит некрасиво. Пожалуй, вопрос эстетики здесь действительно первостепенен. Вы наверняка часто слышали миф о том, что регулярная стрижка способствует росту волос, однако это не так, ведь они растут от корней, а кончики не играют никакой роли. Ещё одним значительным плюсом коротких стрижек является прикорневой объём: чем волос длиннее — тем он тяжелее. Поэтому, состригая лишние сантиметры, вы облегчаете задачу фолликулам и прибавляете немного объёма.