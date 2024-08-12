"Золотое молоко": Как приготовить секретный напиток Древней Индии, который остановит старение

В погоне за красотой все средства хороши. Сейчас невероятной популярностью пользуется так называемое золотое молоко, которое уже доказало свою эффективность и собрало множество положительных отзывов. Весь секрет напитка заключается в добавлении особенной специи, а также в правильном приготовлении. Этим чудо-средством пользуются даже мировые звёзды, чтобы оставаться вечно молодыми. Life.ru решил разобраться, в чём же особенность этого напитка, и поделился рецептами его приготовления.

Что такое "золотое молоко"

"Золотое молоко" обладает пряным ароматом и золотистым цветом. Фото © Freepik

"Золотое молоко" — напиток, главными ингредиентами которого являются молоко и куркума. Оно считается настоящим источником молодости благодаря большому содержанию антиоксидантов. По вкусу этот эликсир напоминает пряный чай и имеет нежно-золотистый оттенок. Он помогает улучшить цвет кожи, восстановить энергию и трудоспособность.

Кто придумал эликсир молодости

Впервые "золотое молоко" появилось в Древней Индии. Фото © Freepik

Изначально этот чудо-напиток придумали в Индии. С древних времён индусы знали о полезных свойствах куркумы, поэтому добавляли её почти во все блюда. Народные целители с помощью этой пряности лечили самые разные недуги. Также в Индии существует свадебный обряд, когда невесту натирают куркумой. Считается, что это принесёт ей благополучие.

В последнее время "золотое молоко" набрало популярность в Америке и Европе. Его свойствами заинтересовались учёные и мировые звёзды. Теперь индийский эликсир включают во множество диет и программ здорового питания.

Как правильно приготовить "золотое молоко", чтобы никогда не стареть

Пошаговый рецепт приготовления "золотого молока": 7 тайных ингредиентов. Фото © Freepik

Готовить чудо-напиток совсем не сложно, но очень полезно. Для приготовления "золотого молока" понадобится: чайная ложка куркумы (в виде порошка)

1/2 чайной ложки имбиря (подойдёт порошок или мелко натёртый корень)

1/2 чайной ложки корицы

щепотка семян кардамона

щепотка молотого чёрного перца

чайная ложка мёда

300 миллилитров молока.

Сам процесс заваривания "золотого молока" достаточно простой, но требует внимания. Для начала все ингредиенты нужно смешать в небольшом ковшике или кастрюле, довести до кипения и сразу же убавить огонь, чтобы молоко лишь немного булькало. Самое важное — не переварить напиток. Держать на огне его следует не больше пяти минут, а как только он станет однородного золотистого цвета, его можно смело переливать в чашку, используя мелкое сито. Эликсир молодости готов! Его рекомендуют пить горячим, но многие предпочитают напиток в холодном виде, например летом.

5 полезных свойств "золотого молока"

Благодаря правильному сочетанию специй "золотое молоко" становится кладезем полезных свойств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mirzamlk

Сама по себе куркума является очень полезной, но в сочетании с другими специями её свойства раскрываются ещё сильнее, благодаря чему "золотое молоко" является невероятной находкой для человеческого организма. Вот пять целебных свойств, которыми обладает "золотое молоко": Оказывает антиоксидантное действие и замедляет старение. Повышает энергию и улучшает настроение. Ускоряет обмен веществ. Понижает холестерин. Укрепляет иммунитет.