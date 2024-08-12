"Золотое молоко": Как приготовить секретный напиток Древней Индии, который остановит старение
"Золотое молоко" известно своими чудесными свойствами ещё с древних времён, но в последнее время оно набирает всё большую популярность среди звёзд. Однако остаются и те, кто до сих пор не знает об этом волшебном напитке и его применении.
В погоне за красотой все средства хороши. Сейчас невероятной популярностью пользуется так называемое золотое молоко, которое уже доказало свою эффективность и собрало множество положительных отзывов. Весь секрет напитка заключается в добавлении особенной специи, а также в правильном приготовлении. Этим чудо-средством пользуются даже мировые звёзды, чтобы оставаться вечно молодыми. Life.ru решил разобраться, в чём же особенность этого напитка, и поделился рецептами его приготовления.
Что такое "золотое молоко"
"Золотое молоко" обладает пряным ароматом и золотистым цветом. Фото © Freepik
"Золотое молоко" — напиток, главными ингредиентами которого являются молоко и куркума. Оно считается настоящим источником молодости благодаря большому содержанию антиоксидантов. По вкусу этот эликсир напоминает пряный чай и имеет нежно-золотистый оттенок. Он помогает улучшить цвет кожи, восстановить энергию и трудоспособность.
Кто придумал эликсир молодости
Впервые "золотое молоко" появилось в Древней Индии. Фото © Freepik
Изначально этот чудо-напиток придумали в Индии. С древних времён индусы знали о полезных свойствах куркумы, поэтому добавляли её почти во все блюда. Народные целители с помощью этой пряности лечили самые разные недуги. Также в Индии существует свадебный обряд, когда невесту натирают куркумой. Считается, что это принесёт ей благополучие.
В последнее время "золотое молоко" набрало популярность в Америке и Европе. Его свойствами заинтересовались учёные и мировые звёзды. Теперь индийский эликсир включают во множество диет и программ здорового питания.
Как правильно приготовить "золотое молоко", чтобы никогда не стареть
Пошаговый рецепт приготовления "золотого молока": 7 тайных ингредиентов. Фото © Freepik
Готовить чудо-напиток совсем не сложно, но очень полезно. Для приготовления "золотого молока" понадобится:
- чайная ложка куркумы (в виде порошка)
- 1/2 чайной ложки имбиря (подойдёт порошок или мелко натёртый корень)
- 1/2 чайной ложки корицы
- щепотка семян кардамона
- щепотка молотого чёрного перца
- чайная ложка мёда
- 300 миллилитров молока.
Сам процесс заваривания "золотого молока" достаточно простой, но требует внимания. Для начала все ингредиенты нужно смешать в небольшом ковшике или кастрюле, довести до кипения и сразу же убавить огонь, чтобы молоко лишь немного булькало. Самое важное — не переварить напиток. Держать на огне его следует не больше пяти минут, а как только он станет однородного золотистого цвета, его можно смело переливать в чашку, используя мелкое сито. Эликсир молодости готов! Его рекомендуют пить горячим, но многие предпочитают напиток в холодном виде, например летом.
5 полезных свойств "золотого молока"
Благодаря правильному сочетанию специй "золотое молоко" становится кладезем полезных свойств. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mirzamlk
Сама по себе куркума является очень полезной, но в сочетании с другими специями её свойства раскрываются ещё сильнее, благодаря чему "золотое молоко" является невероятной находкой для человеческого организма. Вот пять целебных свойств, которыми обладает "золотое молоко":
- Оказывает антиоксидантное действие и замедляет старение.
- Повышает энергию и улучшает настроение.
- Ускоряет обмен веществ.
- Понижает холестерин.
- Укрепляет иммунитет.
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Kandinsky