13 имён людей, кому катастрофически нельзя работать с детьми
Имена, данные нам при рождении, не просто прихоть родителей, в них содержится зашифрованная эзотерическая миссия на эту жизнь. Зная, что означает ваше имя, можно даже определиться с профессией.
Имя человека влияет на его энергию. Одни звуки наделяют мудростью и спокойствием, другие вызывают повышенную раздражимость и нетерпимость. В работе с малышами или подростками нужно обладать добротой, выдержкой и состраданием, поэтому и имя такого человека должно ему помогать. Но людям с какими именами не стоит идти работать с детьми?
Имена, дающие сильные властные вибрации
Тайна имени: как зовут людей, кому нельзя быть учителями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / didesign021
К этому типу имён относятся: Ольга, Елена, Виктория, Евгения, Виктор, Александр, Егор. Энергии такой последовательности звуков, как рассказывает Life.ru экстрасенс Андрей Харрис, влияют на характер человека, стимулируя жёсткость, лидерство и диктаторство.
Подобные качества, конечно, хороши для педагога, но очень часто наблюдается перегиб. А в работе с детьми стрессовых ситуаций хватает, поэтому таким людям лучше присмотреться к другой профессии.
Имена с тревожной энергетикой
Узнайте, что означает ваше имя и какие профессии точно не подойдут. Фото © Freepik / stockking
Вторая категория имён людей, кому лучше не идти в учителя и воспитатели, — с мягкими буквенными сочетаниями. Как говорит экстрасенс, они делают энергию человека излишне тревожной. «Люди начинают принимать близко к сердцу всё происходящее, а с таким подходом в мире подвижной и активной детской энергии может быть тяжело. Вдруг кто-то обидит словом или непослушанием», — поясняет эксперт. Да и экстренные ситуации могут случаться довольно часто: то на дерево залезут, то коленки разобьют.
Вывод прост: Юлиям, Натальям, Светланам, Алексеям, Кириллам и Илюшам не стоит посвящать свою жизнь работе с детьми.
Но не стоит забывать, что мы всегда можем проработать влияние нашего имени: усилить одни качества и искоренить другие. Поэтому, если ваше имя попало в наш список, но уж очень хочется попробовать себя в роли воспитателя или учителя, пробуйте. Но держите в голове, что вам может быть в сто раз труднее, чем остальным.
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