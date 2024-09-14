13 имён людей, кому катастрофически нельзя работать с детьми

Имя человека влияет на его энергию. Одни звуки наделяют мудростью и спокойствием, другие вызывают повышенную раздражимость и нетерпимость. В работе с малышами или подростками нужно обладать добротой, выдержкой и состраданием, поэтому и имя такого человека должно ему помогать. Но людям с какими именами не стоит идти работать с детьми?

Имена, дающие сильные властные вибрации

Тайна имени: как зовут людей, кому нельзя быть учителями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / didesign021

К этому типу имён относятся: Ольга, Елена, Виктория, Евгения, Виктор, Александр, Егор. Энергии такой последовательности звуков, как рассказывает Life.ru экстрасенс Андрей Харрис, влияют на характер человека, стимулируя жёсткость, лидерство и диктаторство.

Подобные качества, конечно, хороши для педагога, но очень часто наблюдается перегиб. А в работе с детьми стрессовых ситуаций хватает, поэтому таким людям лучше присмотреться к другой профессии. Андрей Харрис Экстрасенс

Имена с тревожной энергетикой

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Вторая категория имён людей, кому лучше не идти в учителя и воспитатели, — с мягкими буквенными сочетаниями. Как говорит экстрасенс, они делают энергию человека излишне тревожной. «Люди начинают принимать близко к сердцу всё происходящее, а с таким подходом в мире подвижной и активной детской энергии может быть тяжело. Вдруг кто-то обидит словом или непослушанием», — поясняет эксперт. Да и экстренные ситуации могут случаться довольно часто: то на дерево залезут, то коленки разобьют.

Вывод прост: Юлиям, Натальям, Светланам, Алексеям, Кириллам и Илюшам не стоит посвящать свою жизнь работе с детьми. Андрей Харрис Экстрасенс