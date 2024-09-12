Физиогномика — это ответвление в науке, которое пытается связать внешние черты лица человека с его характером, интеллектом, здоровьем и судьбой. Оно основано на предположении, что определённые черты лица отражают внутренние качества личности.

Чтобы понять, какой человек перед ними, учёные, занимающиеся этим направлением, традиционно фокусируются на определённых частях лица. Форма лица. Делят на несколько типов: овальное, круглое, квадратное, прямоугольное и треугольное.

Глаза разделяют и классифицируют по размеру, форме и цвету.

Нос также смотрят по форме, размеру и длине.

Рот. Учёные классифицируют по форме губ, положению уголков рта и в целом по размеру.

Лоб бывает высокий или низкий, а также отличается формой: выпуклый или впалый.

Уши также соотносят с личностными характеристиками по размеру и форме.

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Физиогномист Матвей Арцев считает, что характер человека обязательно проявляется во внешнем виде, особенно в чертах лица. Поэтому не зря говорят: «На лице написано». Если знать, куда смотреть, и уметь расшифровывать полученную информацию, можно сразу составить первое впечатление о человеке. Также специалисты, относящие себя к физиогномистам, присваивают определённым чертам лица свойственное отражение характера человека. Например, «длинный нос — амбициозность».

Правда ли, что по выражению лица можно определить, будет ли человек маньяком, успешным юмористом, провальным политиком или квадробером? И да и нет. Дело в том, что внешность человека отражает его внутренний мир и некоторые черты лица в силах указывать на нарушения психики и потенциально опасные наклонности. Но это не стопроцентный индикатор, и важно оценивать ситуацию комплексно. Физиогномист Матвей Арцев

Часто дети воспринимаются как более привлекательные, чем взрослые, потому что их внутренний мир ещё не успел сформироваться и «отпечататься» на лице. Что касается признаков, которые могут указывать на «ужасный замысел» и нарушения психики, то это: ломаные брови (жажда власти);

почти прямая линия нижнего века (подозрительность, недоверие к людям);

некрасивая форма губ (сложный характер, трудности в общении);

подбородок с ямкой или раздвоением (проблемы с самоконтролем);

уплощение на переносице (вспышки гнева);

общая асимметрия лица (отсутствие цельности личности).

Но стоит помнить, что по отдельности эти черты не обязательно говорят о преступных наклонностях, а вот в совокупности уже могут вызывать опасения. Поэтому в таких случаях лучше проявлять осторожность, чем рисковать.

Что общего у маньяка Чикатило и главы киевского режима Зеленского?

Андрей Чикатило: что объединяет его с главой киевского режима. Фото © ТАСС / Олег Недери

Первое сходство, которое сразу бросается в глаза, — это одинаковые горизонтальные морщины на лбу. И у маньяка, и у политика они ярко выражены. О чём это говорит? Что человек способен на изощрённое и креативное издевательство. Такая личность может проявлять различные подходы к одним и тем же вещам.

Опущенные вниз уголки губ — это следующее сходство между Владимиром Зеленским и Андреем Чикатило. Физиогномист Матвей Арцев обращает внимание, что у обеих персон уголки губ опущены книзу. «Это сигнал окружающим, что у человека достаточно пессимистичный подход к происходящим с ним событиям, а его ум и эмоции в основном фиксируют только негативное восприятие в бессознательном», — отмечает эксперт. Это означает зацикленность личности на своих идеях, даже если они являются заведомо провальными или негативно влияют на жизнь человека.

Физиогномист назвал ряд совпадений Зеленского с Чикатило. Фото © ТАСС / Kin Cheung

Ярко выраженные носогубные морщины также встречаются у этих двух отрицательных персонажей, что свидетельствует о следующем: этот человек ставит себя выше других и мнит чуть ли не Богом, потому относится с презрением и отвращением практически ко всему вокруг него.

Что и побуждает постоянно брезгливо морщить нос, оставляя на коже ярко выраженные заломы. Так называемая гримаса Иуды. Физиогномист Матвей Арцев

По форме лба и его размеру, которые также у двух сравниваемых личностей похожи, эксперт предполагает и следующее совпадение в характерах Чикатило и Зеленского. «Оба любят быть в центре внимания и искусно пользуются своей популярностью для манипуляции сознанием других людей. Вспомните, каким был Чикатило во время судебных слушаний по его делу и как ведёт себя Зеленский во время речи для главы государства, спонсирующего его попытки захвата русских территорий. Также по лбу видно, что оба мужчины расчётливы и могут пойти по головам, лишь бы удовлетворить своё эго», — отмечает физиогномист.