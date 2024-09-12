«Гримаса Иуды»: Какие черты лица общие у Зеленского и маньяка Андрея Чикатило
Физиогномисты уверены, что определённые черты лица наглядно показывают кровожадность и расчётливость человека. Сравниваем двух известных личностей между собой.
Физиогномика — это ответвление в науке, которое пытается связать внешние черты лица человека с его характером, интеллектом, здоровьем и судьбой. Оно основано на предположении, что определённые черты лица отражают внутренние качества личности.
Чтобы понять, какой человек перед ними, учёные, занимающиеся этим направлением, традиционно фокусируются на определённых частях лица.
- Форма лица. Делят на несколько типов: овальное, круглое, квадратное, прямоугольное и треугольное.
- Глаза разделяют и классифицируют по размеру, форме и цвету.
- Нос также смотрят по форме, размеру и длине.
- Рот. Учёные классифицируют по форме губ, положению уголков рта и в целом по размеру.
- Лоб бывает высокий или низкий, а также отличается формой: выпуклый или впалый.
- Уши также соотносят с личностными характеристиками по размеру и форме.
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Физиогномист Матвей Арцев считает, что характер человека обязательно проявляется во внешнем виде, особенно в чертах лица. Поэтому не зря говорят: «На лице написано». Если знать, куда смотреть, и уметь расшифровывать полученную информацию, можно сразу составить первое впечатление о человеке. Также специалисты, относящие себя к физиогномистам, присваивают определённым чертам лица свойственное отражение характера человека. Например, «длинный нос — амбициозность».
Правда ли, что по выражению лица можно определить, будет ли человек маньяком, успешным юмористом, провальным политиком или квадробером? И да и нет. Дело в том, что внешность человека отражает его внутренний мир и некоторые черты лица в силах указывать на нарушения психики и потенциально опасные наклонности. Но это не стопроцентный индикатор, и важно оценивать ситуацию комплексно.
Физиогномист Матвей Арцев
Часто дети воспринимаются как более привлекательные, чем взрослые, потому что их внутренний мир ещё не успел сформироваться и «отпечататься» на лице. Что касается признаков, которые могут указывать на «ужасный замысел» и нарушения психики, то это:
- ломаные брови (жажда власти);
- почти прямая линия нижнего века (подозрительность, недоверие к людям);
- некрасивая форма губ (сложный характер, трудности в общении);
- подбородок с ямкой или раздвоением (проблемы с самоконтролем);
- уплощение на переносице (вспышки гнева);
- общая асимметрия лица (отсутствие цельности личности).
Но стоит помнить, что по отдельности эти черты не обязательно говорят о преступных наклонностях, а вот в совокупности уже могут вызывать опасения. Поэтому в таких случаях лучше проявлять осторожность, чем рисковать.
Что общего у маньяка Чикатило и главы киевского режима Зеленского?
Андрей Чикатило: что объединяет его с главой киевского режима. Фото © ТАСС / Олег Недери
Первое сходство, которое сразу бросается в глаза, — это одинаковые горизонтальные морщины на лбу. И у маньяка, и у политика они ярко выражены. О чём это говорит? Что человек способен на изощрённое и креативное издевательство. Такая личность может проявлять различные подходы к одним и тем же вещам.
Опущенные вниз уголки губ — это следующее сходство между Владимиром Зеленским и Андреем Чикатило. Физиогномист Матвей Арцев обращает внимание, что у обеих персон уголки губ опущены книзу. «Это сигнал окружающим, что у человека достаточно пессимистичный подход к происходящим с ним событиям, а его ум и эмоции в основном фиксируют только негативное восприятие в бессознательном», — отмечает эксперт. Это означает зацикленность личности на своих идеях, даже если они являются заведомо провальными или негативно влияют на жизнь человека.
Физиогномист назвал ряд совпадений Зеленского с Чикатило. Фото © ТАСС / Kin Cheung
Ярко выраженные носогубные морщины также встречаются у этих двух отрицательных персонажей, что свидетельствует о следующем: этот человек ставит себя выше других и мнит чуть ли не Богом, потому относится с презрением и отвращением практически ко всему вокруг него.
Что и побуждает постоянно брезгливо морщить нос, оставляя на коже ярко выраженные заломы. Так называемая гримаса Иуды.
Физиогномист Матвей Арцев
По форме лба и его размеру, которые также у двух сравниваемых личностей похожи, эксперт предполагает и следующее совпадение в характерах Чикатило и Зеленского. «Оба любят быть в центре внимания и искусно пользуются своей популярностью для манипуляции сознанием других людей. Вспомните, каким был Чикатило во время судебных слушаний по его делу и как ведёт себя Зеленский во время речи для главы государства, спонсирующего его попытки захвата русских территорий. Также по лбу видно, что оба мужчины расчётливы и могут пойти по головам, лишь бы удовлетворить своё эго», — отмечает физиогномист.
По этому внешнему анализу физиогномистом двух личностей можно сказать, что они похожи в чём-то не только внешне, но также определяются и сходства в поведении. Ранее Life.ru писал, что определить уровень интеллекта человека можно по последней цифре его года рождения. Проверьте себя и узнайте чуть больше о любимом человеке.
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