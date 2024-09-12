Не надейтесь на взаимность в среду: Выявлен идеальный день для поиска пары в Сети Опрос: Для мужчин лучшим днём для поиска пары в Сети является понедельник 12 сентября, 05:00 Всего лишь 15% женщин начинают диалог первыми в онлайн-сервисах знакомств. Обложка © Freepik.com

Оказалось, что с большей вероятностью встретить вторую половину в Сети, а также получить мэтчи можно в определённый день недели. Когда же искать пару, ставить лайки и заводить диалоги, читайте в материале Life.ru.

Как выяснил дейтинг-сервис «Мамба», и мужчины, и женщины чаще всего регистрируются в воскресенье, реже всего — в четверг. Большинство россиян, ищущих любовь в Сети, — «совы», так как предпочитают искать пару вечером или даже ближе к полуночи.

Тем не менее аналитика показала, что для мужчин лучшим днём для поиска пары онлайн является понедельник, а для женщин — вторник. Именно в эти дни в Сети находится наибольшее количество пользователей противоположного пола. А вот наименьшая общая активность приходится на субботу.

Получить максимум мэтчей пользователи смогут в пятницу и воскресенье. Эти дни оказались самыми плодотворными в вопросе взаимности. А вот самым неудачным на мэтчи днём стала среда: в этот день пользователи получают наименьшее количество взаимных симпатий. Самое большое количество диалогов и успешных переписок приходится на пятницу.

«Несмотря на то что всего лишь 15% женщин начинают диалог первыми, у слабого пола есть особенный день, когда они более активны и феминизированы. Это воскресенье, в этот день ближе к вечеру женщины наиболее склонны писать «привет» первыми», — рассказали эксперты сервиса.

А ранее Life.ru узнал, что россияне во время онлайн-знакомств отдают предпочтение представителям сферы IT, бизнеса и медицины, а помимо профессии решающими факторами респонденты считают внешность, чувство юмора и грамотность в переписке.