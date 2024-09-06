Ананасовая романтика: Испанцы придумали необычный способ знакомств в магазинах

В Испании придумали необычный способ знакомств. Как сообщает газета The Telegraph , для этого необходимо прийти в супермаркет и положить в тележку перевёрнутый ананас.

Одинокие девушки и парни с 19:00 до 20:00 идут в супермаркет сети Mercadona, кладут в тележку ананас листьями вниз и направляются в винный отдел. Таким способом они определяют, кто тоже пришёл в магазин не только за покупками. Чтобы познакомиться с понравившимся человеком, надо стукнуться тележками. На прошлой неделе в один из супермаркетов даже пришлось вызывать полицию из-за столпотворения желающих познакомиться.