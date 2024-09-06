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6 сентября, 15:57

Ананасовая романтика: Испанцы придумали необычный способ знакомств в магазинах

The Telegraph: Испанская молодёжь знакомится в супермаркетах с помощью ананасов

В Испании придумали необычный способ знакомств. Как сообщает газета The Telegraph, для этого необходимо прийти в супермаркет и положить в тележку перевёрнутый ананас.

Новый способ знакомства вовсю набирает популярность в «Тиктоке». Видео © TikTok / Marina Barrial

Одинокие девушки и парни с 19:00 до 20:00 идут в супермаркет сети Mercadona, кладут в тележку ананас листьями вниз и направляются в винный отдел. Таким способом они определяют, кто тоже пришёл в магазин не только за покупками. Чтобы познакомиться с понравившимся человеком, надо стукнуться тележками. На прошлой неделе в один из супермаркетов даже пришлось вызывать полицию из-за столпотворения желающих познакомиться.

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А ранее Life.ru рассказывал, как распознать абьюзера на первом свидании. Среди признаков — постоянный контроль, попытки унизить и эмоциональные качели.

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Кадр итз видео TikTok / Marina Barrial

Наталья Демьянова
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