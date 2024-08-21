Непьющий айтишник с чувством юмора: Life узнал, кого россиянки ищут на сайтах знакомств, а кого — находят Россияне на сайтах знакомств ищут представителей IT, бизнеса и медицины 21 августа, 05:00 Решающие факторы для знакомств в Интернете — это внешность, чувство юмора и грамотность в переписке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Россияне во время онлайн-знакомств отдают предпочтение представителям сферы IT, бизнеса и медицины, а помимо профессии решающими факторами респонденты считают внешность, чувство юмора и грамотность в переписке. Таковы результаты исследования, которое специально для Life.ru провели онлайн-школы Skillfactory, Contented и дейтинг-сервис Twinby.

Певрое впечатление

Оказалось, что при знакомстве в дейтинг-приложениях первое, на что обращают внимание почти все (96%) пользователи, — это фото и внешность потенциального партнера. Почти половина (49%) респондентов отмечают, что им важно чувство юмора, примерно столько же (46%) ценят грамотность в переписке. Также россиянам важны личные качества — 56% респондентов признались, что они смотрят в первую очередь на это, а не на профессию человека. Тем не менее, 38% опрошенных всегда обращают внимание на то, кем работает партнер. Для оставшихся 6% это совсем не важно — они признаются, что партнер может не работать вообще.

Ищем любовь или профессионала?

Говоря о сферах деятельности, и для мужчин, и для женщин привлекательными у противоположного пола являются сфера IT (28%), бизнес и предпринимательство (22%) и медицина (15%). Женщинам также нравятся представители творческих профессий (15%) и те, кто работает с людьми, например, психологи (15%). Мужчины же чаще обращают внимание на девушек из сферы инженерии, строительства — их предпочли 15% опрошенных. Кроме того, им одинаково интересны партнерши, работающие в сфере финансов и управления (по 10%). Как для женщин, так и для мужчин стоп-профессиями их потенциального партнера являются сферы, связанные с секс-индустрией (30%), правоохранительной деятельностью (20%) и неквалифицированным трудом (15%). Деятельность, связанная с эзотерикой и псевдонаукой, также вызывает настороженность у части респондентов (по 10%).

Более половины (54%) россиян ищут в дейтинг приложениях партнеров, с кем могли бы создать семью. Почти треть (29%) — в поисках собеседника просто для общения, а около 6% ответивших ищут партнера на один вечер. Тем не менее, мужчины в целом более ориентированы на краткосрочные отношения — 40% опрошенных в поисках партнера на один вечер и лишь 30% — для создания семьи. В то время как женщины чаще ищут долгосрочные серьезные отношения — 60% респонденток используют дейтинг-сервис с перспективой создания семьи, а 25% ищут партнера просто для приятного общения.

Красные флаги

Каждый восьмой (13%) считает важным, чтобы будущий партнер находился в терапии, однако большинство (64%) считают, что это личное дело партнера. Для 23% данный факт не имеет значения. 84% опрошенных считают, что не так важно полностью совпадать с партнером в общих интересах, однако, они хотели бы иметь хотя бы одно общее хобби вдвоем. 9% респондентам важно иметь схожие увлечения со своей половинкой, для 7% общие хобби совсем не важны. Около половины (52%) опрошенных постоянно учатся новому и ждут от своего партнера того же, 41% не так требовательны и считают, что человек вправе выбирать сам.

Поцелуи и алкоголь на первом свидании

На первом свидании половина (50%) опрошенных отказались бы попробовать что-то экстремальное, как, например, прыжки с парашютом. Почти столько же (49%) респондентов считает неправильным интересоваться финансовым достатком. 48% россиян не согласились бы на встречу с друзьями своего дейта. Около 85% отметили, что готовы будут уйти с первого свидания, если фото в профиле не будет совпадать с реальностью, а 80% не готовы продолжать свидание, если общение покажется им скучным. Для 65% опрошенных таким триггером станет упоминание бывших, а больше половины (55%) готовы будут уйти с первого свидания, если за них не заплатят. Почти для половины участников опроса секс на первом свидании является слишком быстрым развитием отношений — 47% отметили, что не готовы к интимной близости после первой встречи, среди них 56% женщин и 31% мужчин. Треть (33%) не одобряют поцелуи. Интересно, что среди представителей обоих полов отношение к употреблению алкоголя схожее — большинство (68%) как женщин, так и мужчин не стали бы употреблять алкоголь на первом свидании.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в России как раз предложили создать сайт знакомств для серьёзных отношений. Инициатор идеи считает, что программа сможет продвинуть семейные ценности и традиционный образ семьи.