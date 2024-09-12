Размер имеет значение: Психолог объяснил, как по большому пальцу определить главного в доме

Шутка про то, что в любовных отношениях размер не имеет значения, перестаёт работать, когда дело касается большого пальца. Оказывается, именно его длина и массивность указывают на то, кто главный в доме. Определять лидера подобным способом предложил хиромант и психолог Альберт Таничев.

«Большой палец отвечает за силу нашего характера, волю и эго. Соответственно, у кого он массивнее и длиннее – тот и является лидером в отношениях», — подчеркнул эксперт.

Однако просто прикладывать руки друг к другу не нужно, женские пальцы чаще всего меньше мужских. Важно учитывать пропорции, объяснил психолог в беседе с РИА «ФедералПресс». По его словам, доминировать в отношениях может и девушка. При этом не стоит радоваться, если ваш большой палец длиннее. У этого явления есть как плюсы, так и минусы. Главный в доме легко может оказаться тираном и манипулятором, предостерёг россиян хиромант.