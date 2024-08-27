Человек несдержанный: Психолог перечислила черты характера партнёра, который может запросто вас убить

Названы признаки, которые помогут понять, что партнёр способен на убийство и связь с ним ничего хорошего не принесёт. В первую очередь такой человек будет излишне вспыльчив. Он зажигается от любого слова как спичка, заявила психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Не выдерживает, начинает кричать, может разбить какие-то предметы о стены. Не факт, что это психопатия, но это уже первый сигнал о том, что таким людям, как правило, сложно терпеть, ждать своей очереди. Им хочется выкрикивать, быть очень импульсивными», — объяснила эксперт.

Ещё одним предвестником беды может быть повышенная ревнивость и желание всё контролировать. Однако и это не может быть стопроцентной гарантией, что у человека есть психопатия.

Чтобы понять, каков на самом деле партнёр, психолог посоветовала чаще разговаривать с ним, задавать вопросы о прошлом. Можно обратиться за советом по той или иной конфликтной ситуации. Своими ответами человек подскажет, как бы он поступил сам: проявил бы агрессию, смог бы нанести увечья или даже убить.