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30 августа, 14:06

Профилактика депрессии и хороший сон: Раскрыта феноменальная польза регулярного секса для мужчин

Сексолог Миллер: Регулярный секс полезен мужчинам для профилактики депрессии

Заниматься сексом не только приятно, но и очень полезно, особенно если делать это на регулярной основе. Психолог и сексолог Александра Миллер уверена, что половой акт особенно важен мужчинам для профилактики депрессии, простуды и ожирения. Об этом она рассказала в беседе с «Инфо24».

«Регулярный секс является и средством для профилактики депрессии, препятствует частым простудным и вирусным заболеваниям, так как при занятии сексом в организме вырабатывается большое количество иммуноглобулина А, который нейтрализует вредоносные вирусы в дыхательных путях, дыхательные процессы становятся наиболее глубокими, что непосредственным образом влияет на сжигание лишних килограммов», — отметила эксперт.

По её словам, во время интимной близости у мужчин вырабатываются гормоны, которые не только действуют как антидепрессанты, но и улучшают сон, а также повышают концентрацию и продуктивность, причём позитивный эффект сохраняется и на следующий день. Однако, как подчеркнула психолог, это происходит только во время секса с любимым человеком.

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Нужно помнить, что женское здоровье важно не меньше мужского, поэтому при определённом недуге дамам следует воздержаться от секса. Кроме того, в жару для безопасного полового акта нужно соблюдать некоторые правила.

Обложка ©

Freepik / marymarkevich

Борис Эльфанд
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