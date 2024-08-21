Россиянкам советуют не соглашаться на секс с инцелами, ненавидящими женщин

В последнее время на просторах Интернета всё чаще встречается слово "инцел". Так называют себя мужчины, которые испытывают трудности в поиске партнёрши для отношений. Почему это происходит и стоит ли опасаться таких людей, объяснила психолог Наталья Наумова "Вечерней Москве".

По словам специалиста, мужчины-инцелы ненавидят женщин и самих себя, правда, до конца это не осознают. Они не могут поверить в свои силы и обвиняют в неудачах окружающих, которым удалось построить личную жизнь.

"Может быть много разных причин, которые повлияли на то, что мужчина перестал верить в себя, стал чувствовать себя ущербным. <…> Инцелы уверены в бессмысленности своего существования. Но это ошибка восприятия", — пояснила Наумова.

Чаще всего проблема может возникнуть, если с мужчинами плохо обращались близкие в детстве, не заступались за них, не берегли. Кроме того, инцелы могли подвергнуться сексуальному или физическому насилию. Некоторые из них просто чувствительны и восприимчивы по натуре. Любую неудачу воспринимают как трагедию, раздувают её до невероятных масштабов. Некоторые инцелы могут быть опасны для окружающих. Они выплёскивают свою ненависть на успешных мужчин, женщин и детей. Наумова объяснила, что когда инцелы начали объединяться в группы, они почувствовали свою значимость и силу. Эти люди могут причинять вред окружающим и быть опасными.

"Известны случаи, когда инцелы совершали преступления. Кроме того, в их чатах есть призывы насиловать женщин, чтобы добиваться того, что им полагается, например секса. Это безумие. Таких неуверенных в себе людей легко вербовать и заставлять причинять вред окружающим", — говорит психолог.