СК показал видео допроса блогера-инцела Поднебесного по делу о педофилии 20 августа, 08:17 Допрос блогера Алексея Поднебесного. Обложка © Telegram / СУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело после задержания блогера Алексея Поднебесного, подозреваемого в педофилии. На допросе мужчина отказался давать показания. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

Допрос блогера Алексея Поднебесного. Видео © Telegram / СУ СК России по Санкт-Петербургу

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ "Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 2 августа злоумышленник в торговом центре на Невском проспекте совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы, не применяя насилия. А 3 августа в квартире дома он вступил с той же потерпевшей в половую связь. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения.

Накануне Life.ru писал, что блогера Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге. 46-летнего мужчину обвинили в педофилии, когда появились его фотографии и видеоролик, на которых он целуется с 15-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело. Сам Поднебесный свою вину не признал. В Сети он известен в качестве лидера движения инцелов.

Авторы Татьяна Миссуми