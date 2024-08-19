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19 августа, 17:46

Лидера инцелов России задержали по подозрению в педофилии

Блогера Алексея Поднебесного задержали в Петербурге по подозрению в педофилии

Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Алексей Поднебесный

Алексей Поднебесный. Обложка © Telegram / Алексей Поднебесный

Главного инцела России Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге. Об этом он сам написал в телеграм-канале.

Задержание Поднебесного в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Алексей Поднебесный

На этой неделе 46-летнего блогера обвинили в педофилии из-за фотографий и видеоролика, на которых он целуется с 15-летней девочкой. Сам Поднебесный позже заявил, что секса с несовершеннолетней у него не было. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на эту ситуацию и пообещала обратиться по этому поводу в СК.

"В силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека. Мы обратимся в СК с просьбой провести проверку", — пообещала тогда Мизулина.

К слову, она уже отреагировала на задержание Поднебесного, поблагодарив сотрудников правоохранительных органов за оперативную работу.

Алексей Поднебесный сам себя называет лидером движения "недобровольного воздержания" в России, а также "автором теории вагинокапитализма и секс-коммунизма". Его соратники утверждают, что женщины полностью контролируют сексуальные отношения и используют этот контроль для получения экономической выгоды и политической власти.

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Ранее Life.ru сообщал, что уральского серийного учителя-педофила приговорили к 23 годам колонии. Жертвам Евгения Полежаева было 9–13 лет. Некоторые долго не могли оправиться от произошедшего и работают со специалистами. Дома у извращенца нашли диски с порнографией и порнолитературу.

Наталья Демьянова
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