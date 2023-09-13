Учёные назвали 5 причин, почему женщины отказывают инцелам в сексе

Расшатанное психическое здоровье может толкать мужчин на вынужденное одиночество и отказ от интимных отношений с женщиной, что получило название целибат. К такому выводу пришли американские учёные из Техасского университета, их доклад опубликован в журнале The Journal of Sex Research.

Для исследования были выбраны 409 одиноких мужчин, 151 из них назвали себя инцелами — теми, кто считает себя неспособными привлечь партнёршу для сексуальных отношений. Это были испытуемые без внешних недостатков или социальных проблем, однако они уверенно заявляли, что неинтересны противоположному полу.

"Кажется несколько парадоксальным, что существует растущее сообщество мужчин, которые твёрдо идентифицируют себя со своей предполагаемой неспособностью решить адаптивные проблемы — я говорю об инцелах", — сказал автор исследования Уильям Костелло.

Участникам эксперимента раздали анкеты, где вопросы касались причин одиночества. Мужчины оценивали свою внешность, факторы, влияющие на их жизнь, а также описывали идеальную женщину. Проанализировав результаты, учёные поняли, что инцелы страдают отклонениями в психическом здоровье, комплексом жертвы и даже аутистическим расстройством. Последнее заболевание касается 30% инцелов.

Костелло отметил, что подобные мужчины не понимают важности интеллекта, чувства юмора и доброты для построения семьи, но зато переоценивают свою внешность и финансовую успешность в этом деле. Как итог — инцелы не могут построить крепкие отношения и начинают ненавидеть женщин. Теперь учёным предстоит понять, какие меры могут помочь страдающим от этого недуга людям.