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13 августа, 07:10

Уральского серийного учителя-педофила Полежаева приговорили к 23 годам колонии

Евгений Полежаев. Обложка © Mash

Евгений Полежаев. Обложка © Mash

Педофила Евгения Полежаева, орудовавшего в свердловском посёлке Кузино, приговорили к 23 годам колонии строго режима. Об этом пишет Mash.

Вынесение приговора Евгению Полежаеву. Видео © Mash

Бывшего учителя музыки обвиняли по 107 эпизодам насильственных действий и 26 случаям сбора сведения о частной жизни.

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Напомним, на протяжении нескольких лет Евгений Полежаев насиловал своих учеников, изучавших у него музыку. Жертвам педофила было 9-13 лет. Некоторые долго не могли оправиться от произошедшего и работают со специалистами. Дома у извращенца нашли диски с порнографией и порнолитературу.

Матвей Константинов
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