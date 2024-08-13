Уральского серийного учителя-педофила Полежаева приговорили к 23 годам колонии
Евгений Полежаев. Обложка © Mash
Педофила Евгения Полежаева, орудовавшего в свердловском посёлке Кузино, приговорили к 23 годам колонии строго режима. Об этом пишет Mash.
Вынесение приговора Евгению Полежаеву. Видео © Mash
Бывшего учителя музыки обвиняли по 107 эпизодам насильственных действий и 26 случаям сбора сведения о частной жизни.
Напомним, на протяжении нескольких лет Евгений Полежаев насиловал своих учеников, изучавших у него музыку. Жертвам педофила было 9-13 лет. Некоторые долго не могли оправиться от произошедшего и работают со специалистами. Дома у извращенца нашли диски с порнографией и порнолитературу.